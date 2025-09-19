Néstor Gorosito renovó su contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2026, tal como lo había adelantado el mismo entrenador en una conferencia de prensa. La extensión del vínculo fue confirmada poco después del empate 0-0 frente a Universidad de Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El anuncio calmó rumores sobre un posible cambio de DT en Alianza Lima, algo que venía siendo habitual en las temporadas anteriores. Durante sus declaraciones tras el encuentro, ‘Pipo’ negó completamente cualquier contacto con la Federación Peruana de Fútbol para dirigir la selección, recalcando que eso no se ajusta a la realidad.

En cuanto a sus estadísticas al mando del equipo íntimo, Gorosito ha dirigido 43 partidos, con un balance de 22 victorias, 13 empates y 8 derrotas; además, Alianza Lima ha marcado 60 goles y recibido 41 bajo su batuta. En torneos internacionales ha logrado llevar al club a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de quedar tercero en la Copa Libertadores, lo que le permitió continuar su camino en competencias de primer nivel.

Con esta renovación, Alianza Lima busca estabilidad y continuidad en su proyecto deportivo, dejándose de lado los constantes cambios de DT. Gorosito expresó sentirse “recontra cómodo” en el club, poniendo énfasis en su satisfacción por seguir defendiendo los colores blanquiazules.

