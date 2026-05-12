Resumen

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Nicolás Da Campo minimizó a Universitario tras el 0-0 en el Callao. Foto: Captura de video/YouTube/Hinchada Rosada
Nicolás Da Campo minimizó a Universitario tras el 0-0 en el Callao. Foto: Captura de video/YouTube/Hinchada Rosada
Por Redacción EC

El empate sin goles entre Sport Boys y Universitario de Deportes dejó declaraciones que generaron repercusión, entre ellas, las que dijo Nicolás Da Campo, quien aseguró que el cuadro rosado fue superior al vigente tricampeón. El volante chalaco lamentó no haber podido quedarse con los tres puntos en casa y afirmó que el equipo mereció ganar por lo mostrado en el campo.

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