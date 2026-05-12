El empate sin goles entre Sport Boys y Universitario de Deportes dejó declaraciones que generaron repercusión, entre ellas, las que dijo Nicolás Da Campo, quien aseguró que el cuadro rosado fue superior al vigente tricampeón. El volante chalaco lamentó no haber podido quedarse con los tres puntos en casa y afirmó que el equipo mereció ganar por lo mostrado en el campo.

“Hoy nos vamos tristes con el empate. Queríamos ganar, se vio reflejado desde el minuto 1 que nosotros fuimos a buscarlos”, declaró el mediocampista tras el encuentro.

“Le faltamos el respeto futbolísticamente a Universitario”

El jugador del Boys también sostuvo que lograron imponer condiciones frente al cuadro crema. “Con el respeto que se merecen, que son tricampeones, nosotros futbolísticamente le faltamos el respeto a Universitario, los metimos en un arco”, señaló Da Campo.

Además, reconoció que dentro del vestuario quedó la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad para sumar de a tres ante uno de los equipos más fuertes de la Liga 1.

"Con el respeto que se merecen, que son tricampeones, nosotros futbolísticamente le faltamos el respeto a Universitario, los metimos en un arco".



Nicolás Da Campo, jugador de Sport Boys.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/EURQzn9a9P — Raúl Chávez (@raulchavezpa) May 12, 2026

Nicolás Da Campo también explicó que la propuesta del conjunto rosado siempre fue asumir el protagonismo del partido y jugar de igual a igual frente al campeón nacional. “Nuestra idea era la misma: tratar de ser protagonistas del juego. Fue una lástima el empate, el vestuario estuvo triste. Sin duda sentimos que perdimos dos puntos. Ellos eran los campeones, pero jugamos de igual a igual”, afirmó.

Pese al buen rendimiento mostrado ante Universitario, Da Campo reconoció que la posición del equipo en la tabla todavía genera preocupación dentro del plantel. “Nos faltó tranquilidad. La situación en la que estamos en la tabla es incómoda y todos queremos sumar y aportar. Eso nos lleva a apurarnos y no tener la sangre fría para definir”, comentó.

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