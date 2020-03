La cuenta de Twitter @nicolastaglian2 ha estado muy activa en los últimos días. El dueño es Nicolás Tagliani, el ‘Loco’ para mayores señas. El exdelantero se ha dedicado a repasar su carrera en las canchas y no podía dejar de recordar su paso por Alianza Lima, incluso cambió su foto de perfil por una celebrando un tanto con los blanquiazules. Sus goles, una imagen con el ‘Chepe’ Torres y videos del Comando Sur -"si esto no es amor, contalo como quieras", escribió- en su cuenta hablan de su vínculo con el club de La Victoria pese a defender a los aliancistas solo durante la temporada 2003, aquella que culminó con el título nacional. El ‘Loco’, recluido en su hogar en Argentina, atendió a El Comercio precisamente para retroceder el tiempo y hablar de su etapa como futbolista del club blanquiazul. Y no se guardó nada.

¿Sigues a Alianza Lima?

Sí, lo sigo por redes sociales, por Instagram también. La última vez que vi un partido completo fue contra Racing, por la Copa Libertadores, se les escapó por poco, jugaron bien.

Alianza Lima vive un presente complicado, hace poco se fue Pablo Bengoechea...

(Interrumpe) ¿Alianza busca técnico? Mira que acá tenemos un cuerpo técnico para conquistar al pueblo, eh (risas).

Tú que conoces la interna del club, ¿cuál crees que deba ser la identidad de Alianza Lima?

Yo soy hincha de Boca Juniors, la identidad del club aliancista es igual a la del xeneize, se lleva en la sangre. Yo lo viví en carne propia, metí a la gente dentro de mi corazón por la forma en la que viven, demuestran mucho amor por el club. Yo vivo así, al máximo, por eso tuve tanta empatía con Alianza Lima. Lo demostré en todos los partidos, mucho más en los clásicos.

¿Cuál crees que debe ser el camino que debe buscar el equipo íntimo?, ¿jugar bonito o jugar directo?

Por lo que conocí, debe caracterizarse por el juego limpio y sobre todo por atacar. Un equipo grande no debe jugar a defenderse. No sé como estará la dirigencia, eso es fundamental. Cuando estuve ahí la directiva era un desastre. Deben apuntar a tener elementos que sumen, que se preocupen por el club y no por sus bolsillos.

Nicolás Tagliani, en el 2003, convirtió el gol del triunfo frente a Olimpia por la Copa Libertadores | Foto: Reuters

¿Tuviste problemas grandes con la dirigencia en ese entonces?

Sí, claro. Prometieron muchas cosas y no cumplieron. Para darme un departamento se demoraron seis meses. Viví todo ese tiempo en un hotel. Eso fue lo que viví, no la pasé mal pero no tenía privacidad. Ellos lo solucionaron demasiado tarde. [Como técnico] Primero estuvo el ‘Chepe’ Torres y luego llegó Costas, hubo incertidumbre.

Gustavo Costas es querido por una parte de la hinchada aliancista, ¿cómo era como entrenador?

No me gustó para nada. Como todo entrenador argentino que es figura llega a imponer jugadores. Yo estaba bien, hacía goles y me sacó sin motivo alguno. No me transmitía nada. Trajo jugadores e hizo sus cosas, por eso el fútbol está podrido de gente ‘chanta’. Por eso me abrí del fútbol, me dio asco ese entorno.

Hiciste dupla de ataque con Jefferson Farfán, ¿qué recuerdas de él?

Estuve cuando él estaba empezando en el fútbol, un crack el ‘negro’. Jugué con Olveira, Rinaldo, Roverano, entre otros. Farfán era una bestia, nunca había visto tanta habilidad en un jugador. Tenía una potencia increíble, un cambio de ritmo que te mataba y definía como los dioses. A pesar de ser joven, destacaba en los entrenamientos, hacía polvo a los defensas. Luego se vio en el extranjero todo lo que podía dar.

¿Alguna anécdota que recuerdes en Alianza?

Tengo una clarísima. Yo siempre he sido bien jodido, por algo me decían ‘Loco’. Habíamos vuelto de Paraguay, un clima bárbaro en el vestuario. El ‘Chepe’ se bañaba en un vestuario aparte. Le cerré la puerta y por la bajo le vacié el extintor. Pobre, salió todo blanco, se le veía los ojos negros nada más. Gritaba: ‘¿dónde está ese hdp?’, me quería matar, pero todo en buena onda.

Nicolás Tagliani contó divertida anécdota con el 'Chepe' Torres | Video: Leonardo Torres

Rinaldo Cruzado volvió a Alianza Lima, ¿mantienes comunicación con él?

No tan fluida, de vez en cuando le escribo. Uno me criticó en Twitter por ponerle que tenía cosas de Riquelme, un usuario me volvió loco. Pero si vez cómo juega Román, tienen características similares. Obviamente, hay diferencias en cuanto al significado de ambos. Cruzado no se queda atrás, tiene una pegada infernal.

Denunciaste que el fútbol estaba podrido, ¿qué ha cambiado hoy desde la época en que jugabas?

El fútbol está muy explotado. Dirigentes, representantes, periodistas, todos mueven a sus jugadores predilectos. Hay mucho amiguismo, por eso no veo fútbol argentino. Antes jugaba por la camiseta. Me unía a un club y lo sentía de corazón. Hoy ves a los jugadores que solo quieren ser vendidos. Yo jugaba con Martín Palermo en inferiores, metíamos 30 goles y no nos daba ‘bola’ nadie. Hoy un chico mete 8 goles y ya lo quieren llevar a Europa.

¿En Alianza Lima jugaste por la camiseta?

Cuando llegué a Lima no conocía nada. Entré a meterme al clima de Alianza Lima porque comía con mis compañeros a la vuelta de Matute un ceviche, algo que nunca olvidaré, es algo que extraño. La hinchada, los partidos, el tiempo, todo ayudó para que me sienta uno más y termine defendiendo los colores a muerte.

