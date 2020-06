Carlos Lobatón, coordinador de fútbol en Sporting Cristal, declaró en Radio Ovación que las personas que están a cargo del club han puesto parte de su patrimonio y es algo imposible su accionar en contra de sus intereses. Asimismo, confía en que levantarán la temporada de la mano de Roberto Mosquera.

A ‘Loba’ le consultaron acerca de lo que opinan ex directivos quienes se encuentran en desacuerdo con las actuales políticas del club. El ex jugador dijo que los conoce bien y ha aprendido mucho para ser uno de los mejores directores deportivos. “En esta vida, los seres humanos nunca estamos conformes con algunas cosas, ya que a algunos les puede gustar, a otros no, pero simplemente les puedo decir que la gente que llegó quiere que el club siga creciendo. Además, ellos están poniendo su patrimonio y no creo que jueguen en contra de sus propios intereses personales”, declaró en Radio Ovación.

Asimismo, no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre el momento del club y mostró seguridad que de la mano de Roberto Mosquera lograrán replantear todo lo que resta del torneo. Lobatón fue parte del club campeón en 2012 y ya sabe lo que es ser dirigido por el profesor.

“A raíz de esta pandemia no sé si seremos mejores personas o más tolerantes, pero esperemos que nos sirva para más adelante. Sin duda nadie esperaba todo esto, tuvimos el optimismo de hacer un buen año, sin embargo no arrancamos bien y tuvimos el desenlace que Manuel (Barreto) no continúe y el club apueste por un técnico de la casa como Roberto Mosquera. Con él esperamos que las cosas cambien y, por lo pronto, los chicos, quienes están en evaluación constante, están prestos para que haya un cambio”, dijo Lobatón.

