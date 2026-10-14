Alianza Atlético tendrá que afrontar un desafío particular en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026: ejercer la localía frente a Universitario de Deportes lejos de Sullana. El encuentro se disputará en Trujillo, una situación que genera incomodidad entre los futbolistas del conjunto piurano, según reconoció Guillermo Larios en una entrevista con ‘L1 Radio’.

El atacante de los ‘churres’ admitió que el plantel comparte el malestar por tener que realizar un desplazamiento largo para disputar un compromiso en condición de local. No obstante, dejó en claro que el equipo está preparado para competir en otro escenario y mantener el rendimiento que ha mostrado durante el campeonato.

“Creo yo que comparto también con mis compañeros. Creo lo mismo, el mismo pensar, que es algo un poco incómodo, porque en teoría no deberíamos hacer un viaje largo para jugar de locales”, manifestó Larios.

Guillermo Larios explica la incomodidad de jugar ante Universitario en Trujillo

Las declaraciones del delantero reflejan el malestar que genera en Alianza Atlético el cambio de sede para uno de los encuentros más exigentes de la jornada. En lugar de disputar el partido en Sullana, el equipo piurano tendrá que trasladarse a Trujillo para medirse con el vigente tricampeón del fútbol peruano.

Pese a esta dificultad, Larios remarcó que la situación no cambiará la preparación ni la mentalidad del grupo. El futbolista sostuvo que Alianza Atlético está en condiciones de competir en diferentes escenarios y que buscará mantener la propuesta futbolística que le ha permitido afrontar el Clausura.

“Pero nosotros nos sentimos cómodos en cualquier campo, la verdad, y que nos permita jugar de la mejor manera, como lo venimos haciendo. Para nosotros nos viene bien y vamos a seguir haciéndolo de principio a fin, como lo venimos demostrando en todo el campeonato”, señaló.

¿Cuándo y dónde jugarán Alianza Atlético vs. Universitario?

El partido entre Alianza Atlético y Universitario de Deportes corresponde a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputará el domingo 18 de octubre, a las 3:30 p. m., en el estadio IPD Mansiche de Trujillo, de acuerdo con la programación proporcionada.

El conjunto piurano llegará a este compromiso después de vencer por 3-1 a Sport Boys en el Callao, resultado que reforzó su confianza de cara a la siguiente jornada. Ahora, buscará trasladar ese rendimiento a un escenario distinto y sumar ante uno de los principales protagonistas del campeonato.

Por su parte, Universitario afrontará una visita exigente frente a un rival que también aspira a mantenerse en la pelea por los primeros lugares. El resultado puede ser importante para las aspiraciones de ambos equipos en la segunda parte de la temporada.

🎙️Guillermo Larios: "ES INCÓMODO HACER UN VIAJE LARGO CUANDO SOMOS LOCALES". #L1Radio #AlianzaAtlético 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T https://t.co/F2WL0te0IJ — L1MAX (@L1MAX_) October 14, 2026

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