Guillermo Larios celebra su gol ante el Sport Boys en el Callao. Foto: Alianza Atlético
Guillermo Larios celebra su gol ante el Sport Boys en el Callao. Foto: Alianza Atlético
Por Redacción EC

Alianza Atlético tendrá que afrontar un desafío particular en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026: ejercer la localía frente a Universitario de Deportes lejos de Sullana. El encuentro se disputará en Trujillo, una situación que genera incomodidad entre los futbolistas del conjunto piurano, según reconoció Guillermo Larios en una entrevista con ‘L1 Radio’.

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