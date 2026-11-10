¡Confirmado! Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo, director deportivo y gerente deportivo de Alianza Lima, respectivamente, fueron sancionados por los incidentes ocurridos durante el duelo ante Cienciano en Matute.

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1, según fuentes de El Comercio, notificó a Alianza Lima con las respectivas sanciones a los integrantes del club victoriano.

Franco Navarro fue sancionado con tres fechas sin poder ingresar a los estadios en donde se dispute la Liga 1; es decir, no podrá estar con la plantilla en la última jornada del Torneo Clausura ni en los duelos de la final. Asimismo, deberá pagar una multa de 6 UIT y 0.8 UIT por dos cargos

Por otro lado, su hijo, Franco Navarro Mandayo se le castigó con una multa de 0.8 UIT.