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Resumen

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La historia detrás del ambicioso proyecto del exfutbolista camerunés que llevó a dos peruanos a jugar en África. (Foto: Instagram)
La historia detrás del ambicioso proyecto del exfutbolista camerunés que llevó a dos peruanos a jugar en África. (Foto: Instagram)
Por Jean Pierre Maraví Coppa

El fútbol puede abrir caminos lejos de casa. Jhosep Monteza y José María Rodríguez lo saben desde que dejaron el Perú para afrontar un nuevo desafío en Camerún, donde se incorporaron al Dynamo Douala, equipo que terminó como subcampeón de la Primera División de ese país africano. Ambos futbolistas comenzaron una nueva etapa en sus carreras, con el reto de adaptarse a una cultura diferente, superar las exigencias físicas y ganarse un lugar en el fútbol profesional.

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