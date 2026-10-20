El fútbol puede abrir caminos lejos de casa. Jhosep Monteza y José María Rodríguez lo saben desde que dejaron el Perú para afrontar un nuevo desafío en Camerún, donde se incorporaron al Dynamo Douala, equipo que terminó como subcampeón de la Primera División de ese país africano. Ambos futbolistas comenzaron una nueva etapa en sus carreras, con el reto de adaptarse a una cultura diferente, superar las exigencias físicas y ganarse un lugar en el fútbol profesional.

La llegada de los dos peruanos no pasó desapercibida en Douala. Monteza, lateral izquierdo, y Rodríguez, delantero, fueron recibidos en medio de una celebración que los hizo sentir como estrellas del fútbol mundial. Los hinchas se congregaron para darles la bienvenida junto a Bienvenu Ekoua, presidente del club camerunés. Con banderolas y muestras de entusiasmo, los aficionados protagonizaron una recepción especial a pesar de la noche. El acontecimiento fue recogido por Africa 24, medio de comunicación que difundió un informe en francés sobre la llegada de los jugadores al país africano.

Monteza reconoció a El Comercio que la recepción superó sus expectativas. Cuando le comunicaron que jugaría en Camerún, asumió la propuesta como una oportunidad para continuar creciendo, pero no imaginó que su llegada generaría tanta alegría entre los seguidores del club. “La verdad, pensé que solo iba a llegar de frente a entrenar y no habría celebraciones. Estoy muy contento de que sea así”, contó a El Comercio.

🚨 Jhosep Monteza 🇵🇪 al fútbol africano | El lateral izquierdo es nuevo jugador del Dynamo Douala 🇨🇲 de la primera división de Camerún. Con 18 años, firma por el subcampeón del fútbol camerunés procedente del África Club Gol de Chiclayo de la Copa Perú. ✍🏻 https://t.co/4h9xIF14Ia — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 7, 2026

El desafío de adaptarse al fútbol camerunés

El lateral izquierdo peruano Jhosep Monteza afronta la temporada 2026-2027 con entusiasmo, aunque reconoce que los primeros días no fueron sencillos. Las diferencias culturales, el idioma francés y la intensidad de los entrenamientos representaron algunos de los principales desafíos desde su llegada a Douala.

“El lugar es, de alguna manera, nuevo. Las costumbres, la vida y los lugares son algo novedoso para mí, pero todo ha ido bien por el momento y estoy muy contento por el recibimiento acá en Douala, Camerún”, señaló Monteza.

Uno de los aspectos que más le costó fue adaptarse a las exigencias físicas del equipo. El futbolista explicó que las sesiones de entrenamiento son más intensas que aquellas a las que estaba acostumbrado durante su etapa en el Perú.

“Al principio fue difícil, ya que no tenía la costumbre que mis compañeros tenían, pero con el tiempo, en la pretemporada, supe acostumbrarme y ahora poco a poco agarro la misma capacidad física que ellos”, manifestó.

🚨 Así recibieron en la ciudad de Douala, la hinchada y el presidente del Dynamo Douala 🇨🇲, a los refuerzos peruanos en el aeropuerto de la ciudad camerunesa. Jhosep Monteza 🇵🇪 y Josem Rodríguez 🇵🇪 se alistan para debutar a fin de mes en la MTN Elite One Liga de Camerún con su nuevo club procedentes de la Copa Perú. ✨ https://t.co/FO6PaHpUXc — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 7, 2026

El idioma también forma parte de su proceso de adaptación. Sin embargo, Monteza considera que las diferencias culturales y la exigencia del trabajo diario fueron los aspectos más complicados al llegar a África. Pese a ello, asegura que se encuentra contento con la experiencia y con el recibimiento que tuvo junto a su compatriota.

Por ahora, el defensor participa en encuentros amistosos y en las evaluaciones del comando técnico, alternando entre la titularidad y la suplencia. Su posición es la de lateral izquierdo y su objetivo inmediato es consolidarse en el equipo durante una temporada que representa un paso importante en su carrera.

Monteza permaneció cinco años en la Academia Africa Gol, desde 2021, antes de dar el salto al fútbol camerunés. Al ser consultado por el jugador que más admira, no dudó en mencionar a su padre, Anghelo Monteza, de quien asegura haber aprendido muchas cosas sobre el fútbol.

Su padre también tuvo una trayectoria vinculada a este deporte. Jugó en el club 7 de Junio de Pimentel y llegó hasta la Copa Perú, aunque no consiguió dar el salto al fútbol profesional. Posteriormente, culminó su carrera en el equipo Africa Gol, que compite en la Primera División de la Liga de Reque.

Olivier Temb y el proyecto para exportar talento peruano

Detrás de esta oportunidad está Olivier Temb, exfutbolista profesional y fundador de la Academia Africa Gol, quien llegó al Perú en 2017 para continuar su carrera deportiva. El entrenador pasó por la Universidad San Martín, Arica FC de Chile, Juan Aurich, Los Caimanes y Comerciantes Unidos. Sin embargo, una lesión lo llevó a replantear su camino y posteriormente se preparó para obtener su licencia como entrenador.

Hace cuatro años decidió abrir su propia academia con una idea clara: formar futbolistas y ofrecerles oportunidades para desarrollar sus carreras fuera del país.

“En primer lugar, quiero agradecer a todos los peruanos por darme la posibilidad de abrir mi academia en el Perú. Nosotros formamos y damos oportunidades a los niños para que puedan seguir sus sueños”, expresó Temb a El Comercio.

El entrenador considera que la falta de oportunidades para muchos jóvenes futbolistas peruanos hace necesario buscar alternativas en el extranjero. Por ello, su proyecto apunta a establecer vínculos con clubes que permitan a los jugadores más destacados continuar su formación y competir en el fútbol profesional.

En ese sentido, confirmó que ha firmado un convenio con el Dynamo Douala, institución a la que podrán incorporarse los futbolistas más destacados de Africa Gol a partir de los 15 años, de acuerdo con las condiciones previstas en el acuerdo. La posibilidad de competir en las categorías de reserva o inferiores del club camerunés forma parte de los objetivos de esta alianza.

“Nosotros no formamos a los niños para que se queden en el Perú. Nosotros formamos a los niños para que se vayan, para que puedan seguir, porque para mí el fútbol es un trabajo”, manifestó Temb.

El exfutbolista también destacó la importancia de la preparación física para competir en un entorno profesional. Según explicó, la experiencia de entrenar en Camerún puede ayudar a los jóvenes a desarrollar capacidades que les permitan afrontar las exigencias del fútbol de alto nivel.

A ello se suman las gestiones que viene realizando para establecer convenios con clubes y academias de Suiza, Francia y Bélgica. El objetivo es facilitar futuras pruebas y experiencias competitivas para los futbolistas peruanos, aunque precisó que algunos de esos acuerdos todavía se encuentran en proceso de negociación.

Olivier Temb: de futbolista profesional a formador en el Perú

La historia de Olivier Temb con el Perú comenzó en 2017, cuando llegó al país para continuar su carrera como futbolista profesional. El camerunés defendió las camisetas de la Universidad San Martín, Arica FC de Chile, Juan Aurich, Los Caimanes y Comerciantes Unidos. Sin embargo, una fractura lo obligó a cambiar sus planes y, después de dejar las canchas, decidió prepararse para convertirse en entrenador.

Con su licencia profesional y la experiencia acumulada durante su trayectoria deportiva, Temb puso en marcha la Academia Africa Gol, un proyecto que lleva cuatro años formando a niños y jóvenes. Su decisión de permanecer en el Perú también tiene un componente personal: está casado con una peruana y asegura que el cariño recibido en el país fortaleció su compromiso con la formación de nuevos talentos.

“Yo recibo mucho cariño de los peruanos. Los quiero mucho, porque mi esposa también es peruana. Entonces, esta es mi manera de apoyar a esa juventud peruana”, expresó a El Comercio.

Durante los primeros años de trabajo, el entrenador sostiene que su academia consiguió títulos en distintas categorías y participó en torneos nacionales e internacionales. Ahora busca que esa experiencia sirva como punto de partida para que más futbolistas puedan acceder a oportunidades en el extranjero, como ocurrió con Jhosep Monteza y José María Rodríguez, quienes llegaron al Dynamo Douala de Camerún.

¿Dónde queda la Academia Africa Gol?

La Academia Africa Gol recibe a niños y jóvenes de entre tres y 18 años. Según la información proporcionada por Olivier Temb, sus entrenamientos se realizan en la cancha Pisarito Gol, frente al colegio Sima. Además, cuenta con una oficina oficial ubicada en la avenida Grau, en el distrito de La Victoria.

La dirección indicada por el entrenador es avenida Grau, cuadra 16, La Victoria, número 1689, al costado del colegio Los Álamos y frente al parque zonal Estadio. Se recomienda confirmar la numeración exacta y la referencia del establecimiento antes de publicar la dirección definitiva.

La institución también cuenta con un equipo femenino que, según Temb, ha participado en tres ediciones de la Copa Perú, además de un club que compite en la Primera División de la Liga de Reque. De esta manera, el proyecto busca ofrecer un recorrido formativo que permita a los jóvenes continuar compitiendo después de su etapa en la academia.

De la formación a la posibilidad de jugar en el extranjero

Africa Gol no se limita a la formación de futbolistas con proyección internacional. De acuerdo con Temb, la institución cuenta con categorías desde los tres hasta los 18 años y también trabaja con un equipo femenino que ha participado en tres ediciones de la Copa Perú. Además, dispone de un club que compite en la Primera División de la Liga de Reque, al que pueden aspirar los jugadores que culminan su etapa formativa.

Durante sus primeros cuatro años, el entrenador asegura que la academia consiguió títulos en distintas categorías y participó en competiciones dentro y fuera del país, entre ellas la Copa Crema, la Copa Cristal y un torneo disputado en Cuenca, Ecuador. Con esa experiencia, busca ampliar las posibilidades de los futbolistas que se forman bajo su metodología.

La historia de Monteza y Rodríguez representa uno de los pasos que Temb espera repetir con otros jóvenes. Para el entrenador, la formación no debe limitarse al desarrollo deportivo, sino que también debe permitir que los jugadores accedan a oportunidades laborales dentro del fútbol y puedan construir una carrera profesional.

El técnico también expresó su deseo de que los futbolistas peruanos que lleguen a Camerún puedan continuar representando a su país y aspirar a una convocatoria de la selección nacional. Señaló que, en determinados casos, podría existir la posibilidad de que algunos jugadores evalúen representar a Camerún en el futuro, aunque ello dependerá de los requisitos legales y deportivos de elegibilidad.

La llegada de Jhosep Monteza y José María Rodríguez al Dynamo Douala marca así una nueva etapa para ambos futbolistas, que buscarán convertir su adaptación en rendimiento dentro del campo. Para la Academia Africa Gol, en tanto, su experiencia puede convertirse en una referencia para otros jóvenes que sueñan con abrirse camino fuera del Perú.

El recibimiento en Douala, con banderolas, hinchas y la presencia del presidente del club, fue el primer capítulo de esta aventura. Ahora, el desafío será responder a esa expectativa en la cancha y aprovechar la oportunidad de competir en el fútbol profesional camerunés.

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