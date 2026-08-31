Sporting Cristal no solo se marchó del Estadio Miguel Grau del Callao con una derrota por 1-0 frente a Sport Boys. Tras el encuentro, el cuadro celeste realizó un fuerte reclamo por las condiciones que, según denunció, encontró en el recinto deportivo.

Romina Antoniazzi, jefa de prensa de Sporting Cristal, explicó ante los periodistas por qué Roberto Mosquera no brindó declaraciones luego del partido y aseguró que existieron problemas con los servicios básicos en el estadio.

La denuncia se produjo después de la derrota del conjunto rimense por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en una jornada que terminó con molestia dentro de la delegación celeste.

El fuerte reclamo de Sporting Cristal tras caer ante Boys: denuncian falta de luz y agua. Foto: Captura de video/InkaDigital TV

¿Por qué Roberto Mosquera no habló tras la derrota?

Luego del pitazo final, los periodistas esperaban las declaraciones de Roberto Mosquera en la conferencia de prensa correspondiente. Sin embargo, el entrenador de Sporting Cristal no apareció ante los medios.

Ante las consultas de los reporteros, Antoniazzi explicó que la conferencia no pudo realizarse debido a problemas con el suministro eléctrico y de agua dentro del Estadio Miguel Grau.

“No hubo conferencia porque no hay luz. No hay luz en la conferencia, no hay agua en el vestuario, no hay luz en la conferencia”, manifestó la representante de Sporting Cristal, según imágenes difundidas por InkaDigital TV.

Sporting Cristal cuestionó las condiciones del Miguel Grau

La jefa de prensa del conjunto celeste también expresó su malestar por las condiciones que, según señaló, tuvo que afrontar la delegación visitante después del compromiso.

Antoniazzi consideró que Sporting Cristal y los demás clubes del fútbol peruano deberían recibir mejores condiciones durante sus partidos.

“Sporting Cristal merece un mejor trato, y creo que todos los clubes merecen un mejor trato”, mencionó.

Romina Antoniazzi: "No hubo conferencia porque no hay luz ni agua en el vestuario. Sporting Cristal merece un mejor trato; creo que todos los clubes lo merecen"#SportingCristal pic.twitter.com/gYsFhgEQXn — INKADIGITAL TV (@InkadigitalTv) August 31, 2026

Uno de los puntos que más llamó la atención de la denuncia fue la situación de los jugadores en los vestuarios. De acuerdo con Antoniazzi, la ausencia de agua impidió que los futbolistas pudieran asearse después del partido.

La representante de Sporting Cristal señaló que, debido a este inconveniente, los integrantes del plantel tuvieron que retirarse del estadio sin completar su rutina habitual después del encuentro.

“Seguramente no va a haber muchas atenciones, chicos, porque los jugadores ni se han bañado, se van a ir a su casa. La molestia es esa”, expresó Antoniazzi ante los periodistas presentes en el Miguel Grau.

VIDEO RECOMENDADO