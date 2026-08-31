El fuerte reclamo de Sporting Cristal tras caer ante Boys: denuncian falta de luz y agua. Foto: Captura de video/InkaDigital TV
El fuerte reclamo de Sporting Cristal tras caer ante Boys: denuncian falta de luz y agua. Foto: Captura de video/InkaDigital TV
Por Redacción EC

Sporting Cristal no solo se marchó del Estadio Miguel Grau del Callao con una derrota por 1-0 frente a Sport Boys. Tras el encuentro, el cuadro celeste realizó un fuerte reclamo por las condiciones que, según denunció, encontró en el recinto deportivo.

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