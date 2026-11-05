El duelo entre Universitario de Deportes y Sport Boys no estuvo exento de polémicas. Con dos penales pitados para ambos equipos, Micke Palomino detalló su veredicto en una conversación fugaz con el periodista Alan Diez.

Alan Diez, en su canal de Youtube, contactó al árbitro del duelo para consultarle sobre la polémica mano de Gianluca Lapadula previo a la falta que causó el penal a favor de la U.

“Yo no aprecio bien en el campo por eso se hace un chequeo protocolar en el monitor del VAR y lógicamente ahí me confirma que no hay una mano sancionable”, indicó.

Por último, sobre el penal a Carlos Zambrano, mencionó que lo tuvo claro desde el inicio, y que recurrió al VAR para asegurarse de su decisión.

“Hay un pequeño delay porque tengo que esperar que remate y de ahí podemos regresar a la jugada. Sí veo que retrasa el movimiento en la acción de patear, en este caso el atacante (Carlos Zambrano), y veo la falta. Me invitan al monitor, veo lo mismo y por eso se mantiene la decisión”, mencionó.