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Escándalo en el Clásico de Leyendas: ‘Puma’ Carranza agrede a Pedro García y a hincha en las gradas.
Escándalo en el Clásico de Leyendas: ‘Puma’ Carranza agrede a Pedro García y a hincha en las gradas.
Por Redacción EC

Luego de la derrota de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores, José Luis ‘el Puma’ Carranza salió al frente para defender al equipo crema y enviar un mensaje de confianza a la hinchada.

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