Luego de la derrota de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores, José Luis ‘el Puma’ Carranza salió al frente para defender al equipo crema y enviar un mensaje de confianza a la hinchada.

El histórico referente merengue aseguró que la ‘U’ todavía mantiene actitud competitiva y capacidad para recuperarse en el torneo continental. “Todos los partidos son así. En el partido aprovecharon el descuido de los jugadores. No le den por muerto a la U”, declaró.

Carranza también resaltó la entrega de los futbolistas cremas pese al complicado momento que atraviesa el equipo. “Los de la U siempre van a salir con ganas de ganar. La actitud es muy buena de los chicos, el fútbol es esto”, comentó el excapitán crema.

“Somos los más grandes”

El ídolo crema también fue consultado sobre quienes celebran las derrotas de Universitario y respondió fiel a su estilo. “Somos los más grandes”, sentenció Carranza entre risas.

José Luis 'Puma' Carranza: "Los partidos son así, no nos den por eliminados. Somos los más grandes (para quienes celebran la caída de Universitario).



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/esq4IxmDAP — Raúl Chávez (@raulchavezpa) May 8, 2026

Pese al complicado panorama, Universitario todavía mantiene opciones matemáticas de seguir peleando en la Copa Libertadores.

El cuadro crema deberá afrontar partidos decisivos en las próximas fechas para intentar mantenerse con vida en el torneo continental y, al mismo tiempo, continuar luchando en el torneo local.

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