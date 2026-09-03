Beto Da Silva volvió a aparecer en el radar de la Selección peruana gracias al buen momento que atraviesa con Deportivo Garcilaso en la Liga 1. El delantero reconoció que existe la posibilidad de recibir una convocatoria, aunque prefirió mantener los pies sobre la tierra y esperar la lista oficial.

En una entrevista con el programa Al Ángulo, el atacante fue consultado sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Bicolor y respondió con cautela, recordando que anteriormente ya estuvo incluido en una prelista.

El mensaje de Beto Da Silva ante un posible llamado de la selección peruana. Foto: Instagram

“Hoy en día me imagino que está la posibilidad, pero no me la creo hasta ver mi nombre en la lista de convocados, porque antes me ha tocado estar en la prelista. Entonces, con mucha humildad, sigo trabajando de la misma manera, enfocado en el club, porque creo que eso llega solo”.

Beto Da Silva recupera protagonismo con Deportivo Garcilaso

El delantero, de 29 años, atraviesa una de sus mejores etapas recientes en el fútbol peruano. Durante la temporada 2026, sus actuaciones con Deportivo Garcilaso le han permitido recuperar protagonismo y convertirse en una de las piezas importantes del equipo cusqueño.

🎙️ Beto Da Silva, delantero de Deportivo Garcilaso: “Hoy en día me imagino que está la posibilidad, pero no me la creo hasta ver mi nombre en la lista de convocados, porque antes me ha tocado estar en la prelista. Entonces, con mucha humildad, sigo trabajando de la misma manera,… pic.twitter.com/M1FeTiivwb — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 3, 2026

Según los registros de FBref, Da Silva acumula 10 goles y tres asistencias en 23 partidos de Liga 1 y Copa Sudamericana durante 2026, cifras que respaldan el buen momento que atraviesa.

Además, en las últimas jornadas del Torneo Clausura ha conseguido marcar ante ADT, Comerciantes Unidos, Cusco y Alianza Lima, entre otros rivales.

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