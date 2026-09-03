El mensaje de Beto Da Silva ante un posible llamado de la selección peruana. Foto: Instagram
El mensaje de Beto Da Silva ante un posible llamado de la selección peruana. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Beto Da Silva volvió a aparecer en el radar de la Selección peruana gracias al buen momento que atraviesa con Deportivo Garcilaso en la Liga 1. El delantero reconoció que existe la posibilidad de recibir una convocatoria, aunque prefirió mantener los pies sobre la tierra y esperar la lista oficial.

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