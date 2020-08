Fernando Martel nunca ha negado su amor por Alianza Lima, el jugador chileno se siente un hincha más y fue parte de aquel campeonato del año 2006 que años después significaría una gran sequía para los blanquiazules. Sin embargo, los problemas internos nunca faltaron y Martel resaltó por ser siempre frontal, aunque esto le traiga problemas.

“Cuando uno llega no es mucho lo que no te pueda gustar. Si vienes de afuera, de otra nacionalidad, lo que te guste o no, se lo guarda para uno. Al contrario, era un vestuario con muchos nombres, con mucha gente con un buen repertorio a nivel internacional, de selección. Cuando llegas siempre vas a encontrar a líderes y siempre van a querer ganar cosas. Entonces no había mucho que no te podía gustar. Acá nomás había que trabajar. Pero si en el camino había cosas que no te gustaban tenía dos opciones: trabajar y demostrar que pueden revertir esta situación, o ser un líder más, entre los que ya están”, declaró en el portal Azul y Blanco.

Eso sí, Martel no se escapó de tener problemas con los referentes del club. Su accionar en el campo de juego le permitía tener respeto en el camerino porque siempre se mostró un jugador con caracter. Sin embargo, no pudo continuar en el club porque “ya no lo querían”.

“A muchos no les caía bien porque de repente me metí en cosas que no debí. Pero son cosas que se fueron dando. El presidente me apoyaba y algunos jugadores creían en lo que hacia. Hay cosas qué a veces no los manejas como ser líder. Yo soy líder hasta hoy. Hubo gente que decía como va a venir un extranjero a mandar en el camerin y más si era chileno. Pero había cosas que tuve que asumir y no me arrepiento. No me querían y por eso no seguí. Pero el año siguiente se dieron cuenta que el problema no era yo, sino los que se quedaron”, dijo.

