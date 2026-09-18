Melgarejo defendió a Cienciano tras la provocación de Torque. Foto: COMPETENCIA TV/YouTube
Melgarejo defendió a Cienciano tras la provocación de Torque. Foto: COMPETENCIA TV/YouTube
Por Redacción EC

La eliminación de Cienciano a manos de Montevideo City Torque en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó también un intercambio de declaraciones fuera de la cancha. Tras el regreso del plantel a Perú, Horacio Melgarejo respondió a las publicaciones del conjunto uruguayo, que había utilizado la denominación “Papá de América” después de conseguir la clasificación a las semifinales.

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