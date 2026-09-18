La eliminación de Cienciano a manos de Montevideo City Torque en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó también un intercambio de declaraciones fuera de la cancha. Tras el regreso del plantel a Perú, Horacio Melgarejo respondió a las publicaciones del conjunto uruguayo, que había utilizado la denominación “Papá de América” después de conseguir la clasificación a las semifinales.

El técnico de Cienciano comenzó su análisis destacando el resultado conseguido por el cuadro uruguayo, que remontó el 2-0 sufrido en Cusco con un triunfo por 3-0 en el Estadio Centenario.

“Pensábamos traer la clasificación. Felicitar a Montevideo City Torque porque fue un justo ganador, pero también felicitar a nuestros jugadores. Ahora toca dar vuelta a la página y pensar en los partidos que faltan para quedar lo más alto posible”, señaló Melgarejo.

El entrenador también valoró la campaña realizada por su equipo en el certamen continental, pese a no conseguir el boleto a las semifinales.

La respuesta de Melgarejo a las publicaciones de Torque

Consultado por los mensajes publicados por Montevideo City Torque en redes sociales después de la clasificación, Melgarejo marcó distancia de la polémica y aseguró que no utiliza estas plataformas.

Cienciano quedó eliminado ante Montevideo City Torque. (Foto: Getty Images)

“No tengo redes, pero lo que uno puede escribir después del partido es todo más fácil. Yo dije que en el Cusco hubo un equipo y fue Cienciano. Anoche fue un equipo solo, que fue Montevideo City, y es lo que pienso”, sostuvo.

Las declaraciones llegaron después de que el club uruguayo publicara imágenes de su celebración y utilizara la frase “El Papá de América”, generando respuestas entre los hinchas cusqueños, quienes recordaron los títulos internacionales conquistados por Cienciano.

“Papá de América es Cienciano”

La respuesta más contundente del entrenador llegó cuando fue consultado directamente por el apelativo utilizado por Montevideo City Torque.

“No puede ser el Papá de América porque recién hace tres años que existen. Papá de América es Cienciano, que ganó títulos internacionales”, afirmó Melgarejo.

El técnico cusqueño, sin embargo, también reconoció el trabajo realizado por el conjunto uruguayo durante la serie. “Ellos están haciendo un buen trabajo, pero tuvieron que regalar entradas para que vaya gente. Pasaron bien, pero deben decir las cosas como son”, agregó.

Melgarejo destacó la campaña de Cienciano

Más allá de la eliminación internacional, el entrenador realizó un balance positivo de la temporada de Cienciano y destacó las características de su plantel.

“Desde lo humano y futbolístico tengo un grupo espectacular, pero en cantidad somos cortos”, explicó Melgarejo, quien recordó además la situación del equipo al inicio de la temporada.

“En enero nadie daba un peso porque estábamos peleando Sudamericana y en el acumulado estamos bien encaminados. Nos quedan nueve fechas del torneo local”, sentenció el entrenador.