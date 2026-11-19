Sporting Cristal tendrá el respaldo de su hinchada en una jornada determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026. El club rimense anunció que se agotaron todas las entradas para el encuentro frente a Cienciano, por lo que el estadio Alberto Gallardo lucirá completamente lleno este domingo 22 de noviembre.

El compromiso está programado para las 3:00 p. m. y corresponde a la última fecha del segundo certamen de la Liga 1. La expectativa entre los hinchas celestes creció ante la posibilidad de que su equipo consiga el título, aunque para ello también necesitará un resultado favorable en otro partido de la jornada.

La institución celebró la respuesta de sus seguidores a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a la hinchada.

“¡Cuando estamos juntos, pasan cosas maravillosas! Este domingo el Estadio Alberto Gallardo estará lleno de voces celestes que alentarán de principio a fin”, publicó Sporting Cristal.

La venta total de localidades confirma la expectativa que existe entre los hinchas rimenses para el cierre del Clausura. El equipo dirigido por Roberto Mosquera afrontará un encuentro en el que no solo buscará despedirse del torneo con una victoria, sino también mantenerse en carrera por el campeonato.

Alberto Gallardo estará repleto: Sporting Cristal anuncia entradas agotadas para enfrentar a Cienciano. Foto: Sporting Cristal

El respaldo desde las tribunas será importante para un Sporting Cristal que llega motivado después de conquistar la Copa de la Liga. Los celestes vencieron por 2-0 a Alianza Atlético en la final disputada en Trujillo y ahora intentarán cerrar la temporada con otro festejo.

El Alberto Gallardo será escenario de una jornada en la que los hinchas estarán pendientes tanto de lo que suceda en el campo como del resultado de su principal rival en la lucha por el Clausura.

¿Qué necesita Sporting Cristal para ganar el Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal llega a la última fecha en el segundo puesto de la clasificación, con 32 puntos, dos menos que Sport Huancayo, líder del campeonato con 34 unidades.

Por ese motivo, el conjunto celeste necesita ganar su compromiso ante Cienciano y esperar que Sport Huancayo no consiga una victoria frente a Universitario.

Estos son los escenarios para los rimenses:

Si Sporting Cristal gana: alcanzará los 35 puntos y superará a Sport Huancayo si el líder empata o pierde.

Si Sport Huancayo empata: ambos equipos podrían terminar igualados con 35 puntos, pero Cristal tendría ventaja por diferencia de goles.

Si Sport Huancayo pierde: Sporting Cristal podría quedarse con el Clausura si consigue la victoria ante Cienciano.

De esta manera, el equipo de Roberto Mosquera afrontará una definición en la que deberá cumplir con su tarea y esperar un resultado favorable en el encuentro entre Sport Huancayo y Universitario.

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