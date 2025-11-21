Pedro Aquino, confeso hincha de Sporting Cristal, fichó por Alianza Lima a mitad de temporada y se ha manetnido con mucha cautela, para evitar polémicas con respecto al tema de su amor por los celestes.

Sin embargo, durante una entrevista que Alianza TV le realizaba al goleador blanquiazul Paolo Guerrero, este no dudó en poner en aprietos a ‘La Roca’, y preguntarle si es hincha íntimo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Lindo nuevo hincha de Alianza Lima. ¿Hincha de Alianza Lima, no? Entonces di: Arriba Alianza. No te voy a saludar si no dices", dijo Paolo.

En respuesta, el volante mundialista con Perú solo atinó a saludar, estirar la mano y decirle: “No quiero faltarle el respeto, Paolo”, todo en todo muy ameno.

Pese a la presión de Guerrero, Aquino evitó responder en todo momento y se retiró de la escena, entre risas de ambos.

Alianza Lima cerrará su campaña en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto ante UTC de Cajamarca, con la firme convicción de ganar y esperar un tropiezo de Cusco FC.

De esta manera, alcanzaría una mejor ubicación en los playoffs para el cupo de Perú 2 en la próxima Copa Libertadores y jugar la fase de grupos del torneo.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.