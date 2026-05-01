El partido entre Sport Boys y Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Apertura tuvo un giro de último momento. Lo que inicialmente apuntaba a jugarse en el Estadio Nacional terminó cambiando por temas logísticos, obligando al cuadro chalaco a replantear su localía.

En un inicio, la directiva rosada buscó trasladar el encuentro al coloso de José Díaz, principalmente por su mayor capacidad y la posibilidad de albergar a ambas hinchadas. Incluso existía un acuerdo preliminar para utilizar el recinto, pensando en la alta demanda que genera un rival como Universitario.

Sin embargo, los planes cambiaron sobre la marcha. El estado del campo del Estadio Nacional no era el adecuado para disputar el partido, lo que obligó a descartar esa opción. Ante este escenario, Sport Boys optó por regresar a su casa y asegurar la realización del compromiso sin mayores contratiempos.

De esta manera, el duelo se jugará finalmente en el Estadio Miguel Grau, escenario habitual del conjunto rosado. Eso sí, la organización determinó que solo habrá presencia de hinchas locales, una medida que busca garantizar la seguridad y el normal desarrollo del encuentro.

El partido, programado para el lunes 11 de mayo por la fecha 14 del Apertura, será clave para ambos equipos. Mientras Universitario pelea en la parte alta de la tabla, Sport Boys necesita sumar para salir de los últimos lugares. Más allá del cambio de sede, el choque promete intensidad en el Callao.

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