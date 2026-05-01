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No será en el Nacional: Sport Boys definió estadio para recibir a Universitario por el Torneo Apertura. (Foto: GEC)
No será en el Nacional: Sport Boys definió estadio para recibir a Universitario por el Torneo Apertura. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El partido entre Sport Boys y Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Apertura tuvo un giro de último momento. Lo que inicialmente apuntaba a jugarse en el Estadio Nacional terminó cambiando por temas logísticos, obligando al cuadro chalaco a replantear su localía.

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