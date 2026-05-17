Este lunes 18 de mayo “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: Alianza Lima está a un paso de quedarse con el Torneo Apertura, mientras que Universitario y Sporting Cristal se juegan sus últimas chances en la Copa Libertadores. Todo el análisis en este programa.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este lunes se enfoca en la posibilidad de Alianza Lima de coronarse ganador del Apertura, ya que definirá ante Los Chankas en Matute.

Asimismo, la atención estará puesta en los partidos de Universitario y Sporting Cristal ante Nacional y Junior, respectivamente. Ambos equipos juegan sus últimas opciones de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Como se sabe, “Juego en Corto" se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

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