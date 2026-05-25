Por Redacción EC

Este lunes 25 de mayo regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: Alianza Lima se quedó con el título del Torneo Apertura, mientras que Universitario de Deportes y Sporting Cristal se juegan la vida en su objetivo por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores en casa.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este lunes se enfoca en la coronación de Alianza Lima tras su victoria por 3-0 sobre Los Chankas en Matute. Los blanquiazules realizaron una gran campaña en todo sentido.

Asimismo, la atención estará puesta en los partidos de Universitario y Sporting Cristal ante Tolima y Cerro, respectivamente. Ambos equipos juegan su última opción de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Como se sabe, “Juego en Corto" se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

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