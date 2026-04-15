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No te pierdas “Juego en Corto”: Alianza Lima es líder del Apertura y la U cayó en la Copa Libertadores.
No te pierdas “Juego en Corto”: Alianza Lima es líder del Apertura y la U cayó en la Copa Libertadores.
Por Redacción EC

El fútbol peruano no se detiene y tampoco el análisis. Este jueves 16 de abril, “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: Universitario cayó 2-0 ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, mientras que Alianza Lima sacó un triunfazo de visita ante ADT en Tarma y es líder del Torneo Apertura de la Liga 1.

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