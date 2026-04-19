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No te pierdas “Juego en Corto”: Alianza Lima golea a Cusco FC y toda la resaca de la fecha 11 del Apertura
No te pierdas “Juego en Corto”: Alianza Lima golea a Cusco FC y toda la resaca de la fecha 11 del Apertura
Por Redacción EC

El fútbol peruano no se detiene y tampoco el análisis. Este lunes 20 de abril, “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: la goleada 8-0 de Alianza Lima sobre Cusco FC y toda la resaca de la fecha 11 del Torneo Apertura, con el resultado de Universitario en Arequipa ante Melgar.

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