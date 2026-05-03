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No te pierdas “Juego en Corto”: Alianza Lima lidera el Apertura y Universitario golea en Trujillo.
No te pierdas “Juego en Corto”: Alianza Lima lidera el Apertura y Universitario golea en Trujillo.
Por Redacción EC

El fútbol peruano no se detiene y la pelota sigue rodando. Este lunes 4 de mayo “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: la resaca de la fecha 14 del Torneo Apertura, con la victoria de Alianza Lima por 2-1 sobre CD Moquegua y el triunfo de Universitario por 4-1 ante Juan Pablo II en Trujillo.

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