Este jueves 11 de junio, “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: todo sobre el inicio del Mundial 2026, que arrancará con el México vs. Sudáfrica y cerrará con el Corea del Sur vs República Checa por el Grupo A.

Con la conducción de Carolina Salvatore en mesa junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este jueves se enfoca en la máxima fiesta del fútbol, donde 48 selecciones buscarán tocar la gloria con las manos.

Como se sabe, “Juego en Corto" cambió de horario para llevarte lo mejor del Mundial 2026. Ahora, se emite de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 de la mañana a través del canal de YouTube de Depor. Además, la periodista Carolina Salvatore se suma al equipo principal del streaming deportivo.

Salvatore compartirá conducción junto a los exseleccionados peruanos Diego Penny y José Carvallo, quienes continuarán analizando la actualidad del fútbol peruano e internacional durante la cita mundialista.

El cambio también marca la salida temporal de Fernanda Huapaya del estudio principal. La periodista asumirá una nueva función como enviada especial de El Comercio y Depor para la cobertura del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR