Este viernes 29 de mayo “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: una entrevista exclusiva a Pablo Guede tras coronarse con Alianza Lima ganador del Torneo Apertura. El técnico blanquiazul hablará de todo: desde el secreto detrás de su éxito y los refuerzos que podrían llegar para el Clausura.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este viernes se enfoca en el presente de Pablo Guede en Alianza Lima y todo lo que fue la campaña del equipo para coronarse en el Apertura.

Como se sabe, “Juego en Corto" se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

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