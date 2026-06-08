Este lunes 8 de junio, “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: toda la previa de lo que será el partido entre la selección peruana y España, como parte de la fecha FIFA de este mes. Los cambios que hará Mano Menezes y cómo jugarle a un rival que es candidato a ganar el Mundial 2026 que arranca esta semana.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este lunes se enfoca en el presente de la Bicolor y el reto ante una España difícil y llena de figuras.

Como se sabe, “Juego en Corto" se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

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