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No te pierdas “Juego en Corto”: Todo el análisis de los peruanos en la Copa Libertarores y Sudamericana
No te pierdas “Juego en Corto”: Todo el análisis de los peruanos en la Copa Libertarores y Sudamericana
Por Redacción EC

El fútbol peruano no deja indiferente a nadie. Este jueves 30 de abril “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: la participación de los equipos peruanos en Copa Libertadores y Sudamericana, tras haberse disputado la tercera fecha de la fase de grupos. Sporting Cristal celebra tras vencer 2-0 a Junior, mientras que Universitario la tiene hoy difícil ante Nacional.

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