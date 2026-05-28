Este jueves 28 de mayo “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: la eliminación de Universitario de todo certamen internacional y la crisis que atraviesa el equipo en lo que va de la temporada. Además, Sporting Cristal se juega la vida ante Cerro Porteño para seguir en carrera en la Copa Libertadores.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este lunjueves se enfoca en la actualidad de la U. ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y qué se debe hacer para cambiar el presente del equipo?

Asimismo, la atención estará puesta en el partido de Sporting Cristal ante Cerro Porteño en Asunción, donde los celestes se jugarán la última chance de seguir en un torneo internacional. Ojo, Cienciano se clasificó a los playoffs y en la Copa Sudamericana y sigue en carrera.

Como se sabe, “Juego en Corto" se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

SOBRE EL AUTOR