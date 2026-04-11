Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

No te pierdas “Juego en Corto”: Universitario recibe a Coquimbo por Copa Libertadores y Alianza Lima busca recuperar el liderato de la Liga 1.
No te pierdas “Juego en Corto”: Universitario recibe a Coquimbo por Copa Libertadores y Alianza Lima busca recuperar el liderato de la Liga 1.
Por Redacción EC

El fútbol peruano no se detiene y tampoco el análisis. Este lunes 13 de abril, “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: Universitario recibe a Coquimbo Unido por Copa Libertadores y Alianza Lima visita a ADT en Tarma con la finalidad de recuperar el liderazgo de la Liga 1.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.