Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este jueves 7 de mayo, “Juego en Corto” vuelve con toda el análisis de la derrota de Sporting Cristal en la Copa Libertadores y la visita de Universitario a Coquimbo en Chile.
Este jueves 7 de mayo, “Juego en Corto” vuelve con toda el análisis de la derrota de Sporting Cristal en la Copa Libertadores y la visita de Universitario a Coquimbo en Chile.
Por Redacción EC

Este jueves 7 de mayo regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: la visita de Universitario a Sport Boys en el Callao y lo que dejó el empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute. Por supuesto, siempre con el análisis y el estilo irreverente.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este lunes se enfoca en el cierre de la fecha 14 del Torneo Apertura. Los cremas buscarán tres puntos claves en el Callao, mientras que Alianza Lima rescató un empate de local ante Cristal.

Como se sabe, “Juego en Corto" se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.