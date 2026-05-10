Este jueves 7 de mayo “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: la visita de Universitario a Sport Boys en el Callao y lo que dejó el empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute. Por supuesto, siempre con el análisis y el estilo irreverente.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este lunes se enfoca en el cierre de la fecha 14 del Torneo Apertura. Los cremas buscarán tres puntos claves en el Callao, mientras que Alianza Lima rescató un empate de local ante Cristal.

Como se sabe, “Juego en Corto" se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

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