Los equipos peruanos continúan con su participación en la Copa Sudamericana y Libertadores. Este jueves 7 de mayo “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: la dura derrota de Sporting Cristal de local ante Palmeiras, la goleada sufrida de Cienciano en Venezuela, la visita de Universitario a Coquimbo Unido y cómo le fue a Cusco FC ante Estudiantes.
Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este jueves se enfoca en la participación de los equipos peruanos en los torneos internacionales y la previa del Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1.
Como se sabe, “Juego en Corto" se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.
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