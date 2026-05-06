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Este jueves 7 de mayo, “Juego en Corto” vuelve con toda el análisis de la derrota de Sporting Cristal en la Copa Libertadores y la visita de Universitario a Coquimbo en Chile.
Este jueves 7 de mayo, “Juego en Corto” vuelve con toda el análisis de la derrota de Sporting Cristal en la Copa Libertadores y la visita de Universitario a Coquimbo en Chile.
Por Redacción EC

Los equipos peruanos continúan con su participación en la Copa Sudamericana y Libertadores. Este jueves 7 de mayo “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: la dura derrota de Sporting Cristal de local ante Palmeiras, la goleada sufrida de Cienciano en Venezuela, la visita de Universitario a Coquimbo Unido y cómo le fue a Cusco FC ante Estudiantes.

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