El fútbol peruano no deja indiferente a nadie. Este jueves 23 de abril “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: Universitario de Deportes volvió al pragmatismo y se impuso con facilidad ante Deportivo Garcilaso, y Sporting Cristal ahonda su crisis al caer goleado ante Atlético Grau.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este lunes tendrá como eje principal el debut en el Monumental de Universitario frente a Coquimbo y la visita de Alianza Lima a Tarma para medir fuerzas con ADT.

Como se sabe, “Juego en Corto" se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

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