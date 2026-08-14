Alexander y Matías Succar compartieron vestuario en la Selección Peruana en 2022. (Foto: FPF)
Alexander y Matías Succar compartieron vestuario en la Selección Peruana en 2022. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La actuación de Matías Succar ante Botafogo no pasó desapercibida y también generó una reacción especial de su hermano Alexander. El delantero de 31 años, actualmente en el Nejmeh Sporting Club de Líbano, habló sobre una posible convocatoria de su hermano Matías a la selección peruana de cara a los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y cuestionó que no sea considerado entre las alternativas ofensivas.

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