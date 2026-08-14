La actuación de Matías Succar ante Botafogo no pasó desapercibida y también generó una reacción especial de su hermano Alexander. El delantero de 31 años, actualmente en el Nejmeh Sporting Club de Líbano, habló sobre una posible convocatoria de su hermano Matías a la selección peruana de cara a los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y cuestionó que no sea considerado entre las alternativas ofensivas.

“No veo otro 9 que hizo tres goles a Botafogo, a menos que vean otra cosa, tal vez básquet. Me llama la atención. Como decía un amigo, solo falta que llueva para arriba”, señaló Alexander Succar durante una entrevista con el programa Estadio Fútbol, de A Presión. Sus palabras llegaron después de la contundente actuación de su hermano en la Copa Sudamericana.

Matías Succar fue la gran figura del triunfo de Cienciano por 6-1 sobre Botafogo. El atacante convirtió un triplete y, además, participó directamente en otros dos tantos al registrar dos asistencias. Su actuación fue determinante para que el cuadro cusqueño consiguiera una de sus victorias internacionales más importantes de la temporada.

Alexander Succar sobre una posible convocatoria de Matías a la selección peruana: "100%. No veo otro 9 que hizo tres goles a Botafogo, a menos que vean otra cosa, tal vez basket. Me llama la atención. Como decía un amigo sólo falta que llueva para arriba", dijo en @apresion1 pic.twitter.com/58iID2TOgo — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) August 14, 2026

La producción del delantero vuelve a poner su nombre sobre la mesa de la selección peruana, que será dirigida por Mano Menezes en los próximos amistosos internacionales. Matías ya tuvo una experiencia con la Bicolor: en 2024 fue convocado de emergencia para enfrentar a El Salvador, cuando el equipo era dirigido por Jorge Fossati.

Alexander, además, conoce de cerca el camino de su hermano. Ambos compartieron equipo en Carlos A. Mannucci durante 2024, después de que Universitario cediera a préstamo al mayor de los Succar. Ahora, con Matías nuevamente destacando en una competencia internacional, su hermano considera que existen argumentos suficientes para que el delantero vuelva a ser observado por el comando técnico de la selección.

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