Tras el amistoso internacional entre Alianza Lima e Inter Miami, Noah Allen, defensor del conjunto estadounidense, tuvo palabras de reconocimiento para Paolo Guerrero, a quien calificó como una figura de alcance mundial y un jugador que aún marca diferencias dentro del campo.

El zaguero reconoció que la presencia de Guerrero fue uno de los puntos más exigentes del partido. “Es un extraordinario jugador y creo que todos saben quién es, especialmente en Sudamérica”, afirmó, resaltando la vigencia del delantero pese al paso de los años.

🇵🇪Paolo Guerrero

Noah Allen dice que Paolo es una leyenda de nivel mundial y que sería una gran contratación en la Major League Soccer#AlianzaLima #InterMiamiCF

🎥 @AreaSportsNet pic.twitter.com/r0wZxZGA5Y — Alonso El Inca (@alonso_inca) January 28, 2026

“Lo conocía del Mundial de hace años (Rusia2018). Es un jugador con mucha experiencia. Deberíamos haberlo marcado mejor, pero es bueno jugar contra alguien de su nivel”, comentó, destacando el reto que representó enfrentarlo.

Consultado sobre la posibilidad de ver a Guerrero en la Major League Soccer, el futbolista del Inter Miami consideró que sería una incorporación valiosa para la liga norteamericana. “No lo sé, no es una pregunta como para mí, pero creo que sí”, respondió.

Alianza venció 3-0 al Inter Miami de figuras como Leo Messi, Rodrigo de Paul, Luis Suarez.