La Noche Blanquiazul 2026 promete ser todo un acontecimiento. El 24 de enero se verán las caras Alianza Lima e Inter Miami en un duelo amistoso que marcará la presentación de la plantilla a la hinchada ‘íntima’.

El conjunto de la MLS llegará a Lima con todas sus estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Jordi Alba.

Por su lado, el conjunto blanquiazul presentará en el estadio Alejandro Villanueva a la plantilla que irá por el título de la Liga 1, bajo la dirección técnica de Pablo Guede.

En las últimas horas se confirmó el artista que brindará el show de medio tiempo en el ansiado duelo.

Se trata del cantante Ozuna, quien es reconocido a nivel mundial con hits como 'Dile Que Tú Me Quieres’, ‘Se preparó’, ‘Criminal’, etc.

Cabe resaltar no será el único artista encargado del medio tiempo. Próximamente se anunciará el cartel completo.