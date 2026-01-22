Universitario de Deportes dio a conocer el cronograma oficial de la 'Noche Crema 2026‘, el tradicional evento de presentación de temporada, que se realizará con una agenda cargada de actividades, shows y el esperado estreno del equipo rodeado de su hinchada.

Las puertas del estadio se abrirán a las 5:00 p. m., dando inicio a las activaciones para el público y al patio de comidas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

A las 5:30 p. m. se desarrollará un bloque de DJ y animación con las tribunas, mientras que desde las 6:00 p. m. se presentarán las disciplinas polideportivas del club.

El espectáculo continuará a las 7:00 p. m. con un show de drones y luces, previo al show central de Los Caligaris, programado para las 7:20 p. m.. Luego, a las 7:40 p. m., se realizará uno de los momentos más esperados de la noche: la presentación oficial del plantel 2026.

El balón rodará a las 8:45 p. m. con el inicio del partido amistoso frente a la ‘U’ de Chile, y el entretiempo volverá a tener música con una segunda presentación de Los Caligaris a las 9:30 p. m.. El evento culminará alrededor de las 11:00 p. m., cerrando una noche pensada para celebrar la identidad y la ilusión crema de cara a la nueva temporada.