¿Noche Crema o Blanquiazul? Manual para entender la pelea entre la ‘U’ y Alianza por el 24 de enero y por qué ninguno quiere cambiar de fecha

Lo que parecía ser un problema que nadie quiso anticipar finalmente se ha convertido en una disputa en la que ninguna de las dos partes quiere dar el brazo a torcer: ni Alianza Lima ni Universitario. A menos de un mes de la fecha tentativa, el 24 de enero, ni la Noche Crema 2026 ni la Noche Blanquiazul 2026 tienen el visto bueno de las autoridades para llevarse a cabo.

El último sábado, el Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado donde solicitó a Alianza Lima y Universitario “evalúen de manera conjunta alternativas de reprogramación o alcancen un acuerdo consensuado respecto a la fecha de realización de dichos eventos”, con lo que descartó que ambos clubes jueguen el mismo día. Días antes, el titular del Interior, Vicente Tiburcio, ya había anticipado que era imposible que ambos clubes jueguen el 24 de enero.

Bajo este escenario, las instituciones apelan ahora al derecho de prioridad a razón de quién hizo primero la solicitud de garantías frente a las autoridades. En el caso de Alianza Lima, alegan que fueron ellos quienes cumplieron el debido proceso.

Noche Crema y postura legal de @Universitario

1. Estamos en capacidad de acreditar q iniciamos nuestro trámite el 31 de octubre del 2025. Para los q desconocen, este trámite se realiza ante diferentes autoridades en paralelo (@MuniLima @ipdperu @PoliciaPeru) — Adrian Gilabert (@fadrian106) December 28, 2025

“Nosotros ingresamos la solicitud el día 31 de octubre, en la tarde-noche. El Mininter lo ha registrado como el día 3 de noviembre, por el fin de semana”, aseguró José Asti, gerente legal del club blanquiazul, en una entrevista a este Diario. El directivo revela que recibieron un informe del Mininter donde señala que la solicitud de garantías de la ‘U’ se registró el 4 de noviembre.

La Noche Crema será a estadio lleno. (Universitario)

Sin embargo, desde Universitario detallan que Alianza propuso inicialmente el Estadio Nacional como sede principal y no el estadio Alejandro Villanueva, por lo que se debió hacer un nuevo requerimiento y la prioridad pasaría a ser de los cremas. “Hemos cumplido con entregar el plan de seguridad, contratos, pólizas, ambulancias y todo lo exigido por la normativa vigente. No hay razón para que nuestra solicitud sea modificada”, afirmó Franco Velazco, administrador de Universitario.

—Reunión clave—

Asti adelantó que Alianza Lima no está dispuesto a cambiar la fecha, pues eso implicaría poner en riesgo la llegada del Inter Miami: “Imagínate decirle a Messi que no se puede jugar; hay un perjuicio de US$10 millones”.

La gira de Inter Miami con Messi implica un partido cada siete días, y Lima es la primera parada, por lo que un cambio de fecha podría complicar los plazos, nos aseguró una fuente de la productora responsable de la Noche Blanquiazul.

La Noche Blanquiazul 2026 será entre Alianza Lima vs. Inter Miami. (Foto: Instagram)

Por el lado de Universitario, Adrián Gilabert, abogado del club, sugirió que tenga preferencia el club con mayor demanda de entradas. “Debería priorizarse al club que ha vendido más boletos. No es lo mismo afectar a más de 55 mil personas que a cerca de 10 mil”, señaló.

La ‘U’, actual tricampeón del fútbol peruano, tiene como rival a la Universidad de Chile en el estadio Monumental, escenario que para el amistoso ante Inter Miami a inicios de año exigió una participación de 300 efectivos policiales, además de 350 efectivos de serenazgo. En el caso de Alianza, la llegada de Messi junto a figuras como Luis Suárez implicaría un desplazamiento de efectivos policiales más alto de lo normal.

“La policía está plenamente capacitada para atender este tipo de eventos. No debería ser un problema cubrir dos encuentros el mismo día”, advirtió Velazco. Frente a estas dos versiones, los clubes se reunirán esta tarde (5:00 p.m.) con el Mininter para buscar un consenso.