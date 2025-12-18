Noche Crema o Blanquiazul: Por qué la ‘U’ y Alianza insisten en jugar el 24 de enero, quién tiene prioridad y qué dificulta cambiar fechas?

La respuesta inmediata es no. Es la Policía Nacional la institución facultada para otorgar garantías a ambos espectáculos deportivos de orden público. Y en base a los antecedentes de los últimos años, resulta incompatible un visto bueno bajo la premisa de garantizar la seguridad de los asistentes y que ambos clubes jueguen el mismo día en escenarios deportivos que resultan cercanos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Sin embargo, Alianza Lima sorprendió en las últimas horas al anunciar formalmente la Noche Blanquiazul para el 24 de enero del 2026 ante el Inter Miami de Lionel Messi.

¡𝑯𝑨𝒁𝑻𝑬 𝑰́𝑵𝑻𝑰𝑴𝑶! 💙🤩



Suscríbete o renueva a Hazte Íntimo hasta mañana jueves 18 (11:59 PM) y accede al 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 de la Noche Blanquiazul 2026. 🎆



𝐇𝐚𝐳𝐭𝐞 𝐈́𝐧𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐪𝐮𝐢́ ➡️ https://t.co/tYnk9B6M73



¡𝑨𝒑𝒐𝒚𝒂 𝒂 𝒕𝒖… pic.twitter.com/cOZss3TxcJ — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 17, 2025

Horas después, Universitario hizo oficial la Noche Crema ante la Universidad de Chile para la misma fecha: el 24 de enero del 2026. El primer clásico del año, que se evidenció a mediados de noviembre pasado cuando ambos clubes anunciaron la idea de que disputarían su partido de presentación el 24 de enero, finalmente se formalizó con anuncios oficiales. La pregunta ahora es solo una: ¿podrán jugar los ‘compadres’ el mismo día en Lima?

Según señala la Ley N° 30037, Ley que Previene y Sanciona la Violencia en los Espectáculos Deportivos, los organizadores están en la obligación de presentar un “Plan de Protección y Seguridad” ante la Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE) del IPD, la Policía Nacional del Perú y el gobierno local competente, para su evaluación y aprobación, en el marco de sus respectivas competencias.

𝗝Ⓤ𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗻𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 💛❤️



Abrimos la venta de entradas a la #NocheCrema2026 exclusiva para Socios Cremas y Adherentes.



🎟️ ¡Que las tribunas del @Monumental_U_ sean una fiesta! ▶️ https://t.co/P92krwxz5A#TricampeUnes… pic.twitter.com/ERdi2mKpvu — Universitario (@Universitario) December 18, 2025

La coincidencia de fechas tiene un ingrediente adicional: uno de los clubes invitados tendrá a Lionel Messi como gran protagonista y frente a una estrella de ese calibre los esfuerzos por brindar seguridad y el rigor en cuanto a las medidas de prevención de hechos que pongan en riesgo a los asistentes como a los protagonistas del juego, se suelen extremar.

¿Y entonces? ¿Cómo es que ambos clubes ya anunciaron formalmente la misma fecha para sus partidos de presentación? ¿Uno tendrá que ceder y reprogramar?

Lionel Messi fue titular en el partido amistoso entre Universitario de Deportes e Inter Miami en Lima (Foto: Getty Images).

La posición de Universitario

Adrián Gilabert, abogado de Universitario, ha sido enfático en aclarar que ante una coincidencia de fechas, es Universitario quien tiene la prioridad. “Hemos presentado las garantías 48 horas antes que nuestro rival, no hemos tenido ningún cambio sustancial en el expediente, por lo tanto debería ser calificado de manera positiva”, aseguró recientemente en una entrevista al programa Tiempo Crema.

“Cuando presentas la solicitud de garantía, presentas un plan operativo o un plan de seguridad que abarca todo lo que va a ser tu evento, ese plan de seguridad se estructura de acuerdo al escenario deportivo, es decir si tú presentaste tu plan de seguridad por el estadio Nacional y después lo quieres hacer en otro estadio, ese plan de seguridad debería cambiar sustancialmente, porque no tiene los mismos accesos dimensiones, avenidas; entonces ese cambio sustancial prácticamente hace un nuevo expediente, sumado a que nuestro expediente es presentado de forma anterior, el nuestro tiene prioridad en el tiempo”, explica.

En resumen, Gilabert señala que es Universitario quien tiene la prioridad para que se le otorguen las garantías porque hicieron primero el pedido y porque Alianza Lima cambió de escenario.

En el caso de Universitario, se calcula que la asistencia sea al máximo del aforo, es decir 60 mil asistentes en tribuna y cerca de 20 mil en palcos. Esto debido a que será el primer partido del 2026 en casa del vigente tricampeón del fútbol peruano. La alta asistencia involucra otro gran reto extra para la policía nacional, que deberá asignar un número importante de efectivos que aseguren el orden en el evento.

En Ate no hay plan B y confían en que tengan aprobadas las garantías para el partido. En el caso del rival, la U de Chile, un eventual cambio de fecha podría complicar su agenda, pues apenas una semana después de la Noche Crema inician su participación en el torneo chileno. Además, entre el 16 y 20 de enero participarán de un torneo internacional amistoso con Concepción como fase inicial de los amistosos de pretemporada. El duelo con la ‘U’ en Lima será el cierre de su pretemporada.

La agenda de Messi

La visita del Inter Miami a Matute el 24 de enero del 2026 forma parte de una gira de tres fechas en Sudamérica que tendrá el equipo de la MLS. Precisamente, la gira iniciará en Perú, para siete días después seguir con la segunda fecha en Medellín, Colombia. El rival de esa segunda parada será el Atlético Nacional. Este partido está programado de forma oficial para el sábado 31 de enero.

Siete días después, el Inter Miami cerrará su gira en Guayaquil, Ecuador, ante el Barcelona. La MLS recién iniciará el 21 de febrero. Sin embargo, al ser la primera fecha de la gira por Sudamérica, y teniendo en cuenta el intervalo de siete días entre cada partido, la única opción sería que el duelo pase al viernes 23 de diciembre, pues el 24 también hay un evento multitudinario en el estadio Nacional.

La posición de Alianza Lima

En Alianza Lima no hay dudas de que tendrán la aprobación de las garantías para la Noche Blanquiazul el 24 de enero. Según su posición, se explica en que ellos presentaron la solicitud el pasado 30 de noviembre y la ‘U’ lo hizo ese mismo día, pero horas después.

Otro detalle: Alianza Lima asegura que en la solicitud para las garantías se colocó ambos escenarios, el Nacional y Matute. El área legal, por tanto, no tiene previsto algún inconveniente que obligue a cambiar la fecha.

El último antecedente

Para ubicar en el tiempo un escenario similar podríamos volver al 2022. A fines de diciembre de ese año, la Policía Nacional rechazó las garantías para ambos clubes pese a que uno disputaría su presentación el 7 de enero y el otro al día siguiente. En aquella ocasión se negó el permiso debido a que Lima estaba bajo estado de emergencia por la crisis política de ese entonces.

Entonces Universitario pedía jugar en el Monumental y un día después, Alianza Lima en Matute. Hoy el escenario es otro: no hay estado de emergencia a la vista, pero sí el antecedente de prohibir que ambos equipos jueguen de local el mismo día.