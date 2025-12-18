Escucha la noticia
Noche Crema o Blanquiazul: Por qué la ‘U’ y Alianza insisten en jugar el 24 de enero, quién tiene prioridad y qué dificulta cambiar fechas?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Fueron alrededor de 500 personas las que participaron en la organización y logística para la llegada de Lionel Messi con el Inter Miami el pasado 29 de enero de este año. A eso se sumaron una cifra cercana a los 300 policías y 350 serenazgos del municipio de Ate. Y aunque esta vez será en un escenario evidentemente menor que el Monumental, el estadio de Matute exigiría una cifra similar para la nueva visita del astro argentino, esta vez para enfrentar a Alianza Lima en la llamada Noche Blanquiazul. A 12 kilómetros de ahí, en Ate, con una hora de diferencia, Universitario pretende celebrar su Noche Crema 2026 ante la Universidad de Chile el mismo día: 24 de enero. ¿Es viable que jueguen los ‘compadres’ casi en simultáneo bajo el riesgo de que las barras coincidan en varias calles o avenidas principales de la capital?