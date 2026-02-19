Ñol Solano: “No te valoran. Lo he comentado, por eso me ha costado que en Federación me corten la cabeza”

Por Redacción EC

El exseleccionado peruano Nolberto Solano expresó su firme rechazo al incremento del número de futbolistas extranjeros en el torneo local, al considerar que esta medida perjudica el crecimiento del talento nacional. “No estábamos de acuerdo con cuatro o cinco, menos voy a estar de acuerdo con siete jugadores. El ocioso, quien no quiere invertir, dice: ‘vamos a meter siete’”, expresó en el programa Modo Fútbol por Linkeados.

