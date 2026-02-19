Ñol Solano: “No te valoran. Lo he comentado, por eso me ha costado que en Federación me corten la cabeza”

El exseleccionado peruano Nolberto Solano expresó su firme rechazo al incremento del número de futbolistas extranjeros en el torneo local, al considerar que esta medida perjudica el crecimiento del talento nacional. “No estábamos de acuerdo con cuatro o cinco, menos voy a estar de acuerdo con siete jugadores. El ocioso, quien no quiere invertir, dice: ‘vamos a meter siete’”, expresó en el programa Modo Fútbol por Linkeados.

El exvolante también advirtió que esta decisión puede afectar seriamente el futuro del fútbol peruano si no se corrigen los problemas estructurales. Según explicó, el enfoque debería estar en mejorar el desarrollo integral del futbolista nacional y no en buscar soluciones rápidas con la contratación masiva de extranjeros, ya que eso limita las oportunidades de crecimiento de los jóvenes.

Solano, además, cuestionó el trato que reciben los entrenadores peruanos dentro de la Federación Peruana de Fútbol y dejó entrever su incomodidad por la falta de respaldo institucional. “No te valoran (en la FPF). Pareciera que dicen vamos a traer a este que es tranquilo, no dice nada. Lo he comentado, por eso me ha costado que en Federación me corten la cabeza”, afirmó, evidenciando su malestar con la dirigencia.

Finalmente, el exasistente técnico de la selección peruana insistió en la necesidad de apostar por procesos y valorar el talento local, recordando su experiencia en el equipo nacional. Solano remarcó que el fútbol peruano necesita planificación y confianza en sus propios profesionales para lograr un crecimiento sostenido y mejorar su competitividad a nivel internacional.