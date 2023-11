-¿Qué rescatas de tu breve paso como entrenador en Suecia?

Empezamos bien, las primeras cinco o seis fechas el equipo mostró respuestas positivas. Venían de siete fechas sin ganar y cortamos la racha. Por otro lado, es una pena no cumplir el objetivo, no terminar el trabajo por el que fuimos, pero es parte de esta profesión. Hoy en día la paciencia en los clubes con los técnicos es casi nula.

-¿Costó ser técnico, estar al frente del equipo, luego de casi ocho años siendo asistente en la selección?

Uno debe estar preparado para todo. Pero la verdad es que pensé que el nivel de la segunda división de la liga sueca iba a ser mayor. Es muy difícil llegar a un club y que este no tenga preparador físico ni preparador de arqueros. Eso también dificulta el trabajo.

-Retrocediendo un poco, a tu etapa de futbolista. Se viene un clásico en la final de la Liga 1, como en 2009, cuando saliste campeón con la camiseta de la U. ¿Qué recuerdos te trae el partido?

Fue una etapa muy bonita. Volver al fútbol peruano después de tantos años. Ese 2009 recuerdo que teníamos un gran equipo. En Matute no jugamos tan bien pero ganamos 1-0 y cerramos en nuestra casa, el Monumental. Fue algo espectacular. Fue una experiencia linda, pero también rara porque me tocó ganar un tricampeonato con Cristal y llegar a la final de la Copa Libertadores.

-¿El futbolista de verdad disfruta una final ante el clásico rival?

Lo disfruta después de que acaben los partidos y si es que ganó, ja ja ja. Obviamente hay una tensión en el aire que podría jugar en contra. Los chicos seguramente van a sentir la presión. Recuerdo el penal que anoté en el partido de vuelta, en el Monumental. Presentí que Libman me la iba a adivinar, pero por suerte le pegué fuerte.

El gol de Solano ante Alianza en las finales del torneo peruano de 2009. (Foto: Agencias) / Quilca León Marco Antonio

-¿Quién llega mejor, Alianza o Universitario?

Si uno mira lo que ha hecho la U en el Clausura, pensaría que es el favorito. Pero en las finales eso pasa a un segundo plano. Va a ser un partido de pronóstico reservado, ambos son grandes y tienen las mismas chances de darle una alegría a sus hinchas.

-Alianza Lima decidió cerrar en casa. ¿Es lo mejor?

Sí. Terminar con tu gente es una ventaja leve. Es lo ideal. Siempre he preferido cerrar en mi casa, con mis hinchas.

-¿Qué opinas de Hernán Barcos, figura y goleador aliancista?

Primero hay que felicitarlo por la excelente carrera que está haciendo. Es un tipo que se ha ganado el respeto dentro y fuera del campo. Es igual que Paolo Guerrero: por su jerarquía, su clase, siguen en el fútbol pese a la edad. Es un ejemplo para los chicos y un referente para Alianza.

-¿Y de Piero Quispe, elegido el mejor jugador del Clausura?

Piero me hace recordar muchísimo a Reiner Torres. Es parecido, solo que él es más explosivo, con más velocidad que Reiner. A Piero en la selección lo seguíamos, estaba en la lista de Ricardo (Gareca) de los chicos que iban saliendo. A Ricardo le gustaba muchísimo su juego. Lo bueno es que en los últimos partidos mostró que dejó de jugar por los costados y está yendo hacia adelante y pateando al arco.

-Este sábado habrá otra final que también se vincula a tu pasado: Boca vs. Fluminense por la Libertadores. ¿Qué recuerdos tienes del Xeneize?

No he seguido muy de cerca a Boca, pero estuve pendiente en los partidos importantes. Es un equipo aguerrido, que conoce la Libertadores como pocos, lo sabe jugar y se termina metiendo en semifinales casi siempre. Me pone contento porque está Luchito (Advíncula) representándonos a los peruanos.

-¿Quién es favorito?

Boca va a salir campeón de la Libertadores. Pude ver a Fluminense y creo que Boca le puede ganar. Ojalá se pueda dar. Por ellos y por nosotros que tenemos a Luchito ahí.

-De hecho, Advíncula es el goleador de Boca en esta Copa con tres tantos…

¿Increíble, no? Si Luchito es el goleador, las cosas deben andar complicadas en Boca, ja ja ja.

-Para muchos Boca es el Real Madrid de América. ¿Opinas lo mismo?

Es difícil comparar. Puede ser. Boca siempre ha sido un equipo de empuje, luchador, con mística para la Copa. Está muy bien reconocido a nivel mundial por sus grandes figuras.

Nolberto Solano jugó al lado de Diego Armando Maradona. (Foto GEC Archivo Histórico)

-Pasemos a la selección peruana: ¿No hubo chances de estar en el comando técnico de Juan Reynoso?

No. Cuando le dieron la oportunidad en la selección, Juan trajo a su gente, con la que venía trabajando en México. Y está bien, se reporta, porque prefiere trabajar con la gente que se siente cómodo. Nunca tuve un diálogo con él.

-¿Tienes contacto con Reynoso?

No. Tiempo que no conversamos.

-Con Ricardo Gareca sí, imagino…

Claro. Ha quedado una linda amistad. Hace poco estuvimos en Bahréin. Había posibilidad de tomar la selección de ese país y para una entrevista, Ricardo decidió contar conmigo para apoyarlo con el idioma. Después, hablamos poco, un saludo, un afecto. Estoy muy agradecido con él porque me hizo trabajar por mi país y lograr cosas inimaginables.

-Gareca estuvo hace unas semanas en Perú dando una charla privada. En su exposición habló sobre los jugadores de la Liga 1, refutando, de cierta manera, lo dicho por Reynoso. ¿Estuviste al tanto?

Sí. Y no es por defender a nadie. Pero te voy a contar lo que nos pasa a nosotros cuando nos llevan a dar una charla motivacional. Normalmente te preguntan sobre cuál fue el éxito de la selección peruana. Y la respuesta siempre la dijimos: Ricardo siempre estuvo muy convencido del futbolista peruano. Entonces él cuenta desde su experiencia. Él no respondió a lo que dijo Juan, ni siquiera estaba enterado.

-Claro, pero más allá de buscar una confrontación, quedó en evidencia dos pensamientos totalmente distintos…

Claro. Cada técnico tiene sus creencias. En este caso, Juan ha asumido lo que ha dicho. No creo que lo haya dicho con mala intención. Pero repito: Ricardo en todas sus conferencias siempre resalta lo motivacional que fue para levantar el autoestima de los muchachos. Por eso ha tenido éxito. Cuando nosotros íbamos a jugar contra Brasil o Argentina, en los diarios hablaban del valor de los equipos, de los jugadores. Y él siempre trabajó en el autoestima del futbolista peruano para que se la crea. Ese es un mérito totalmente suyo.

-¿Le afecta al futbolista peruano que su técnico no lo proteja como lo hacía Gareca?

Eso tendría que ser una pregunta para ellos. Pero te respondo desde mi perspectiva. Juan tiene una metodología, una manera de trabajar totalmente distinta a la de Ricardo, y aún deben acostumbrarse. Deberíamos esperarlo, es muy temprano para estar juzgando. Él lleva un punto en cuatro partidos, lo mismo que nos pasó camino a Qatar, por lo que es mejor tener tranquilidad y ver si el tiempo le da la razón.

-¿Cuánta es la diferencia entre los jugadores del torneo local con los que vienen del extranjero?

Primero que nada, no debemos olvidarnos que estamos en un país donde la geografía es complicada. Un día juegas en el llano y al otro en la altura. Entonces las características mismas son diferentes. El fútbol europeo es más rápido, vertical, directo. Nuestro fútbol es más de tenencia de balón por la misma geografía del país. Si te programas un partido a la 1 p.m. en Piura o vas a jugar en Juliaca, es imposible correr como si estuvieras en Lima. Por eso el jugador mismo cambia su forma de jugar.

-Un punto en cuatro partidos. ¿Cómo es el grupo en estos momentos complicados?

La ventaja de estos muchachos es que ya tienen la experiencia suficiente para sortear estos momentos. Eso es fundamental. Te aseguro que estos muchachos van a responder. Te lo aseguro. Juan los está terminando de conocer. Tienen que aprovechar estos dos partidos de noviembre ante Bolivia y Venezuela para agarrar fuerza.

-Se habla mucho del cambio generacional en la selección y se critica también al anterior proceso, del que fuiste parte…

¿La selección de dónde se nutre? De los clubes. Entonces es responsabilidad de ellos. Obviamente debería haber un ente que les exija a los clubes. Pero no la selección. Yo pongo como ejemplos a Ecuador, Colombia o Uruguay. Ahí los clubes trabajan en formar para vender, por eso tienen jugadores en el fútbol europeo. En cambio en el Perú los clubes no lo hacen. En la Liga 1, el 95% de jugadores han pasado por Alianza, Universitario l Cristal. Y ahí van dando vueltas. En los últimos años, casi todos los delanteros del torneo local son extranjeros. Los centrales de Cristal y la U están conformados en su mayoría por extranjeros. No tengo nada en contra de ellos, pero refleja la realidad. El propio Juan Reynoso dijo que iba a ser un trabajo que tomaría mucho tiempo. No es simple hacer un recambio generacional. Se va dando con el tiempo y si los clubes trabajaran. Además, Juan debería tener tiempo y espacio para darle oportunidad a los jóvenes, y hoy, con apenas cuatro fechas, ya lo juzgan como si fuera el peor del mundo. Entonces, hay que tener mucha mesura porque no somos un país que produzca jugadores.

-Lo cierto es que sí hay algunas apariciones que ilusionan: Quispe, Reyna y Grimaldo. ¿Deben tener más chances?

Hay que tener mucho cuidado con ellos. El contexto no ayuda. Es muy difícil jugar una Eliminatoria, no puedes probar y ya. Ellos necesitan un mejor escenario para mostrarse. Si los mandas en un contexto complicado, por ahí hasta los terminamos perdiendo.