¿Erick Noriega va a Gremio? Lo que se sabe de la oferta que recibió Alianza Lima

¡Otra baja! Erick Noriega podría estar viviendo sus últimos días como jugador de Alianza Lima. El Comercio pudo conocer que el Gremio de Porto Alegre envió una propuesta formal por el mediocampista.

El ‘Samurái’ viene encajando una gran temporada, tanto en la Liga 1 como en el ámbito internacional (Copa Libertadores y Copa Sudamericana), justamente el ‘Tricolor’ lo sufrió en los playoffs de la CONMEBOL Sudamericana.

Aunque el interés existe, el club ‘blanquiazul’ aún no ha aceptado la oferta, pero la analizan tanto a nivel económico como deportivo.

En un principio, Noriega desearía quedarse hasta el final de la temporada 2025, no obstante, podría ser una oportunidad inmejorable.

Gremio es el club que quiere a Erick Noriega. Alianza Lima todavía no ha aceptado la oferta formalmente, pero es altamente probable que lo haga en los próximos días. De ser así, el futbolista no culminaría la temporada en el club íntimo. @dt_elcomercio pic.twitter.com/kIUvoPY8Oz — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) August 16, 2025

