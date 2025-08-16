¿Erick Noriega va a Gremio? Lo que se sabe de la oferta que recibió Alianza Lima

El mediocampista ‘íntimo’ interesa al ‘Tricolor’ y podría irse al Brasileirao en los próximos días.
¡Otra baja! Erick Noriega podría estar viviendo sus últimos días como jugador de Alianza Lima. El Comercio pudo conocer que el Gremio de Porto Alegre envió una propuesta formal por el mediocampista.

MIRAR | “Alan Cantero está recogiendo sus frutos pero...”: Godoy Cruz y las condiciones que pedirá para negociar una posible compra del héroe íntimo en la Sudamericana

El ‘Samurái’ viene encajando una gran temporada, tanto en la Liga 1 como en el ámbito internacional (Copa Libertadores y Copa Sudamericana), justamente el ‘Tricolor’ lo sufrió en los playoffs de la CONMEBOL Sudamericana.

Aunque el interés existe, el club ‘blanquiazul’ aún no ha aceptado la oferta, pero la analizan tanto a nivel económico como deportivo.

En un principio, Noriega desearía quedarse hasta el final de la temporada 2025, no obstante, podría ser una oportunidad inmejorable.

