Andy Polo fue la figura de Universitario de Deportes en la remontada 3 a 1 ante Atlético Grau en el Mansiche de Trujillo.
Andy Polo fue la figura de Universitario de Deportes en la remontada 3 a 1 ante Atlético Grau en el Mansiche de Trujillo.
Por Redacción EC

Universitario de Deportes derrotó 3-1 a Atlético Grau en Trujillo y sigue peleando por el liderato del Clausura. Andy Polo, figura del encuentro, destacó la reacción colectiva.

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