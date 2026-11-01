Universitario de Deportes derrotó 3-1 a Atlético Grau en Trujillo y sigue peleando por el liderato del Clausura. Andy Polo, figura del encuentro, destacó la reacción colectiva.

El atacante reconoció que los cremas comenzaron desconcentrados, pero recuperaron el control tras igualar el marcador. “Creo que en los primeros cinco o diez minutos entramos un poco desconcentrados, pero cuando llegó el empate el equipo comenzó a reaccionar y así terminamos”, señaló a L1 MAX.

Polo también resaltó la unión del plantel y la recuperación de una identidad futbolística. “Sabemos que esto es paso a paso, que cada partido es una final para nosotros. Estamos consiguiendo esa esencia que antes teníamos. El grupo está fuerte, humilde, con mucha fe y, sobre todo, contento por el triunfo de hoy”, manifestó.

Tras sumar tres puntos importantes, Universitario ya prepara su siguiente compromiso frente a Sport Boys, programado para este miércoles. El futbolista remarcó que el equipo debe mantener la concentración y evitar distracciones.

“Sabemos que no podemos dar tregua a nada, ya toca pensar en Sport Boys, este partido para nosotros ya acabó, así que hay que disfrutar hoy y mañana enfocarnos en Boys”, expresó el jugador crema.

Consultado sobre el liderato y la revisión de sus rivales en la tabla, Polo explicó que el grupo prioriza su propio rendimiento. “Sí, pero más que todo, nosotros nos enfocamos en lo que podemos hacer nosotros, en el trabajo del día a día, en el esfuerzo de cada compañero, así que así vamos pasando cada día”.

El extremo también valoró la confianza del entrenador Fabián Bustos, quien conoce al plantel y fortalece su preparación. “Creo que nos da confianza a todos. También ya lo conocíamos, sabemos lo que es en su trabajo. Para nosotros cada partido es una final y hay que trabajar para eso”, comentó a L1 Max.

Finalmente, Andy Polo agradeció el respaldo de los hinchas que acompañaron al equipo en Trujillo y celebraron el triunfo. “La hinchada de toda la vida siempre va a tener mi agradecimiento por estar en las buenas, pero sobre todo en las malas. Mira lo que fue hoy, fue una fiesta. Nosotros debemos jugar bien para darle alegría”, finalizó.