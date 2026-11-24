Franco Navarro Jr., director deportivo de Alianza Lima, destacó la campaña que realizó el conjunto blanquiazul durante la temporada 2026 y aseguró que el equipo se consolidó como el mejor del año por sus números en el campeonato. Tras finalizar la fase regular, el directivo resaltó las estadísticas del plantel y dejó en claro que ahora el objetivo es trasladar ese rendimiento a la final para conquistar el título nacional.

En declaraciones posteriores al último compromiso, Navarro consideró que el trabajo realizado por el comando técnico y los futbolistas merece reconocimiento, especialmente por la regularidad que mantuvieron durante una temporada exigente.

“Nos hemos consolidado como el mejor equipo, con una diferencia importante en la tabla acumulada. Es el equipo que más ganó, el que menos perdió, el que menos goles le hicieron, el que mejor diferencia de gol tiene, el que tiene el goleador del campeonato. Entonces, son números importantes para destacar, y ahora queda lo más importante, que es todo eso bueno que hemos hecho, consolidarlo en una final”, manifestó.

El directivo blanquiazul hizo énfasis en el rendimiento colectivo del equipo a lo largo de los 34 partidos de la temporada. Para Navarro, las estadísticas respaldan la regularidad que mostró Alianza Lima y el trabajo sostenido de sus jugadores y cuerpo técnico.

Asimismo, destacó que el equipo consiguió buenos resultados incluso cuando le tocó jugar fuera de Matute, particularmente en escenarios de altura, una de las dificultades habituales del campeonato peruano.

“Es un año muy bueno, pero vivimos en un mundo totalmente exitista, que lo que importa es el resultado final, y para eso estamos trabajando, pero es para destacar lo que ha hecho el cuerpo técnico, y el grupo de jugadores, en sostener una temporada”, señaló.

Alianza Lima vs. FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

En esa misma línea, recordó que se trata de una competición extensa y que, pese a haber terminado como el equipo más regular, Alianza deberá ratificar ese rendimiento en la definición por el campeonato.

“Es una temporada de 34 partidos, en la cual ha sido indiscutiblemente el mejor equipo, y que por temas de sistema de torneo, tenemos que revalidar esa posición, y estamos preparados para hacerlo de la mejor manera”, agregó.

¿Cómo llega Alianza Lima a la final del campeonato?

Franco Navarro Jr. también se refirió al ambiente que se vive dentro del plantel blanquiazul y destacó la unión del grupo de cara a los encuentros decisivos.

El directivo describió al equipo como una familia y resaltó el liderazgo de sus futbolistas, quienes, según indicó, tienen claro el objetivo que persigue la institución desde el inicio de la temporada.

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“Es una familia, ustedes, que también están cerca de nosotros, es un buen grupo, es una familia, es un grupo con buenos líderes, que están muy enfocados en el objetivo, todos, desde el principio del año, sabemos cuál es el objetivo del club, y ya estamos en eso, estamos esperando la final”, expresó.

Franco Navarro no elige rival para la final: “Tenemos que ganar”

Finalmente, el directivo evitó inclinarse por alguno de los posibles adversarios que podría enfrentar Alianza Lima en la definición del campeonato. Navarro reconoció que los tres equipos en carrera cuentan con buenos planteles y aseguró que el conjunto victoriano está preparado para afrontar cualquier desafío.

“No, ninguno, los tres son buenos equipos, tienen excelentes planteles, y en una final no estamos para especular, esto es Alianza Lima, y el rival que nos toque, tenemos que ganar”, sentenció.

De esta manera, Alianza Lima aguarda por conocer a su rival para la final, con la intención de cerrar la temporada 2026 con el título nacional y respaldar en la cancha los números que, según Navarro, lo convierten en el mejor equipo del año.

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