Sporting Cristal concedió el empate 1-1 en los últimos instantes del duelo ante ADT en Tarma. Juan Cruz Gonzáles, lateral del club ‘celeste’, lamentó no poder llevarse los tres puntos.

“Nos vamos molestos y tristes porque estábamos haciendo un gran partido. En un pelota parada se nos escapan los puntos, nos vamos mal y tristes”, mencionó.

No obstante, no pierde la esperanza de conseguir el trofeo del Torneo Clausura en la última fecha.

“Todavía falta un partido más y daremos pelea hasta el último. A la hinchada que sigan confiando en nosotros”, indicó.

Sporting Cristal enfrentará a Cienciano en la jornada final del Torneo Clausura en el estadio Alberto Gallardo, en donde deberá ganar y esperar resultados para conseguir el objetivo.