El lateral del conjunto ‘celeste’ lamentó el resultado que los podría alejar del liderato del Torneo Clausura.. (Foto: Getty Images)
El lateral del conjunto ‘celeste’ lamentó el resultado que los podría alejar del liderato del Torneo Clausura.. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Sporting Cristal concedió el empate 1-1 en los últimos instantes del duelo ante ADT en Tarma. Juan Cruz Gonzáles, lateral del club ‘celeste’, lamentó no poder llevarse los tres puntos.

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