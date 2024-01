Una vez más, Paolo Guerrero es vinculado con su vuelta a Alianza Lima. El ‘Depredador’ quedó como jugador libre, luego de no renovar con la Liga de Quito de Ecuador, con lo que logró el doblete (ganó la Copa Libertadores y Liga Pro), y puede negociar con cualquier club.

El delantero de la selección peruana ya se encuentra en Lima y espera resolver su futuro lo antes posible. Ayer, el delantero comentó que desde Alianza Lima no lo habían llamado.

“No lo miro como posibilidad, porque el club no me ha hecho llegar nada. No hay ningún interés de Alianza por contar conmigo, y no hay problema. Como lo dije siempre, no dejaré de ser hincha de Alianza”, expresó el ‘9′.

Sin embargo, hoy, la directiva de Alianza, según Depor, le comunicó a Paolo que les interesa contar con él para disputar la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, esto tendría que tener la aprobación del área deportiva de la institución blanquiazul.