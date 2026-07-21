Alianza Lima volvió a captar la atención de sus hinchas con una publicación en sus redes sociales que apunta a un próximo anuncio. El club compartió una fotografía de la camiseta blanquiazul sobre una butaca de Matute junto al mensaje: “Pronto alguien la tendrá”, dejando abierta la posibilidad de presentar a un nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026.

La publicación apareció días después del debut victorioso de los íntimos en el Clausura y rápidamente generó cientos de comentarios de hinchas que intentan descifrar quién será el futbolista que vestirá la camiseta blanquiazul.

¿Quién podría ser el nuevo refuerzo de Alianza Lima?

Aunque el club no reveló el nombre del jugador, las versiones más recientes apuntan a que el anuncio estaría relacionado con alguno de los futbolistas que han sido vinculados a Alianza Lima en los últimos días.

El nombre que toma mayor fuerza es el del defensor Jhair Soto, actual jugador de ADT. Diversos reportes señalan que la directiva mantiene negociaciones para incorporarlo por pedido del técnico Pablo Guede, quien busca reforzar la defensa de cara a la segunda parte de la temporada.

Otro nombre que ha aparecido en el entorno blanquiazul es el del arquero Pedro Gallese, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial y su posible llegada continúa siendo materia de especulación.

𝑷𝒓𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒈𝒖𝒊𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒆𝒏𝒅𝒓𝒂́…🔜👀 pic.twitter.com/gISMf4Qiuz — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 21, 2026

La publicación alimenta la expectativa de los hinchas

La estrategia de publicar adelantos antes de oficializar un fichaje no es nueva para Alianza Lima. En esta ocasión, la imagen de la camiseta y el mensaje “Pronto alguien la tendrá” fueron suficientes para convertir el tema en tendencia entre los seguidores blanquiazules.

En redes sociales, los aficionados comenzaron a mencionar diferentes nombres, aunque el consenso apunta a que el club estaría preparando la presentación de un futbolista que reforzará la plantilla para afrontar el Torneo Clausura y el resto de la temporada.

Mientras no exista un anuncio oficial, la identidad del nuevo integrante del plantel seguirá siendo una incógnita, aunque todo indica que la espera terminará en las próximas horas.

¡Sé parte del homenaje del siglo! Asegura tu libro oficial “Íntimos y Eternos” en exclusiva con El Comercio aquí: bit.ly/4515662

VIDEO RECOMENDADO