Alianza Lima vs. Chankas por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 - 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec
Alianza Lima vs. Chankas por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 - 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec
Por Redacción EC

Alianza Lima volvió a captar la atención de sus hinchas con una publicación en sus redes sociales que apunta a un próximo anuncio. El club compartió una fotografía de la camiseta blanquiazul sobre una butaca de Matute junto al mensaje: “Pronto alguien la tendrá”, dejando abierta la posibilidad de presentar a un nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026.

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