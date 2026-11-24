Bryan Reyna volvió a encontrarse con el gol con la camiseta de Universitario de Deportes y no ocultó su emoción por este momento. El atacante crema destacó el trabajo que realizó durante el tiempo que estuvo alejado de las anotaciones y dejó en claro que ahora su principal objetivo es ayudar al equipo a alcanzar la gran final.

Tras reencontrarse con las redes, el futbolista expresó su satisfacción por volver a celebrar y reconoció que llevaba tiempo sin marcar.

“Estoy emocionado, hace tiempo no anotaba. Ahora toca prepararnos para lo que viene”, manifestó el atacante.

Bryan Reyna destaca su esfuerzo pese a la falta de goles

El delantero también resaltó que nunca perdió la confianza ni dejó de trabajar, incluso cuando las anotaciones no llegaban. Reyna aseguró que mantuvo el compromiso con el equipo y continuó esforzándose para recuperar su mejor versión.

“Nunca he bajado los brazos, siempre he trabajado duro”, agregó el futbolista, quien espera mantener este rendimiento en los compromisos que se avecinan.

"Vamos con todo en estos partidos para poder llegar a la final. Emocionado, hace tiempo que no anotaba y ahora prepararnos para lo que viene. Nunca he bajado los brazos y he trabajado duro". Bryan Reyna, jugador de Universitario. https://t.co/CczZmFvndG 🎥 @raulchavezpa https://t.co/GXrWt5CsuU — Raúl Chávez (@raulchavezpa) November 23, 2026

Reyna apunta a la final con Universitario

Con la temporada entrando en una etapa decisiva, Bryan Reyna sabe que Universitario necesita mantener la concentración para afrontar los próximos encuentros. Por ello, el atacante expresó su ilusión de alcanzar la gran final y pidió afrontar los partidos que vienen con determinación.

“Vamos con todo en estos partidos para poder llegar a la final”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO