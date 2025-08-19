Pedro Aquino es oficialmente nuevo futbolista de Alianza Lima. A través de sus redes sociales, la institución de La Victoria le dio la bienvenida al jugador de 30 años.
LEE TAMBIÉN: Pedro Aquino: la historia detrás del fichaje aliancista más rápido del año, cómo está realmente su rodilla y el plan de cara al clásico
Sobre el cierre del libro de pases en nuestro país, y con la venta de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre, la dirigencia blanquiazul, en tiempo récord, inició las negociaciones con el club Santos Laguna de la Liga MX.
MIRA: “Llegar desde el día uno y demostrar el talento que tengo”: Erick Noriega y sus expectativas en Gremio de Porto Alegre
Las conversaciones llegaron a buen puerto en las últimas horas y el seleccionado nacional jugará en Alianza Lima, inicialmente por un año.
Cabe mencionar que, de avanzar Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, podrá inscribir a Aquino para la mencionada serie.
El mediocampista debutó profesionalmente en Sporting Cristal en el 2011 y permaneció en el club rimense hasta el 2017, cuando fue vendido a Lobos BUAP de México.
MIRA: Eryc Castillo: “Gracias a Dios sacamos una ventaja de local y acá (Quito) será un partido diferente” | VIDEO
Este solo sería su primer club en el fútbol azteca pues un año después fichó por León, y más adelante por América y Santos Laguna, su último equipo.
