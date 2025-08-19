El mediocampista peruano llega procedente del Santos Laguna de la Liga MX.
El mediocampista peruano llega procedente del Santos Laguna de la Liga MX.
Redacción EC
Redacción EC

es oficialmente nuevo futbolista de . A través de sus redes sociales, la institución de La Victoria le dio la bienvenida al jugador de 30 años.

LEE TAMBIÉN: Pedro Aquino: la historia detrás del fichaje aliancista más rápido del año, cómo está realmente su rodilla y el plan de cara al clásico

Sobre el cierre del libro de pases en nuestro país, y con la venta de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre, la dirigencia blanquiazul, en tiempo récord, inició las negociaciones con el club Santos Laguna de la Liga MX.

MIRA: “Llegar desde el día uno y demostrar el talento que tengo”: Erick Noriega y sus expectativas en Gremio de Porto Alegre

Las conversaciones llegaron a buen puerto en las últimas horas y el seleccionado nacional jugará en Alianza Lima, inicialmente por un año.

Cabe mencionar que, de avanzar Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, podrá inscribir a Aquino para la mencionada serie.

El mediocampista debutó profesionalmente en Sporting Cristal en el 2011 y permaneció en el club rimense hasta el 2017, cuando fue vendido a Lobos BUAP de México.

MIRA: Eryc Castillo: “Gracias a Dios sacamos una ventaja de local y acá (Quito) será un partido diferente” | VIDEO

Este solo sería su primer club en el fútbol azteca pues un año después fichó por León, y más adelante por América y Santos Laguna, su último equipo.

