El Torneo Clausura de Liga 1 llega a su fecha 14 y el encuentro más esperado, entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, se podrá ver en vivo y en directo a través de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

El duelo tendrá lugar este jueves 29, a las 3.30 p.m., en el Estadio Alberto Gallardo del Rimac. Los celestes saldrán a defender la punta del torneo con el ex blanquiazul Hernán Barcos – que se encuentra en su mejor momento ofensivo -en el 11 titular. Por su lado los victorianos, tienen la oportunidad de sumar tres puntos y escalar en la tabla para seguir en la pelea por el título.

La suscripción al servicio de internet de alta velocidad por fibra óptica incluye la posibilidad de acceder a la plataforma DGO (clientes con dúo de servicios), donde los fanáticos del fútbol podrán ver todos los contenidos sobre la Liga 1 a través de las señales L1 Max, que transmite los partidos, y L1, que transmite la previa de los encuentros y repeticiones.

Además, en esta fecha del torneo, el actual campeón Universitario y quien está a solo punto de Sporting Cristal, recibe a Sports Boys en el estadio Monumental. Por su lado Sport Huancayo, que está igualado con los rimenses, enfrenta de visita a Juan Pablo II.

Con DGO los usuarios de Zaaz podrán ver los partidos en vivo con dos dispositivos electrónicos en simultáneo.

Cómo ver los partidos de Liga1 con Zaaz

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