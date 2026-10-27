Por Redacción EC

El Torneo Clausura de Liga 1 llega a su fecha 14 y el encuentro más esperado, entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, se podrá ver en vivo y en directo a través de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

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