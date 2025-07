🎙️"Aldo (Corzo) me dijo que empuja a alguien, él me lo dice, ¿Quien se cae? Yo. La vimos, la de Aldair Salazar fue penal. Si voy más profundo en este tema, me suspenden 20 fechas".



Orlando Núñez, lateral de Garcilaso, sobre la polémica del penal.



