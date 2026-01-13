Ortiz Bisso presenta su libro sobre el Tricampeonato de la U con la participación de ‘Balán’ González y Pedro García

Hay títulos que se celebran y otros que se recuerdan. Algunos se viven en la tribuna y otros terminan convirtiéndose en relato, en memoria compartida, en una historia que merece ser contada con calma. El tricampeonato 2023–2024–2025 pertenece a esa segunda categoría y encuentra ahora un espacio para ser revisitado en el libro “Tri Campeones”, del periodista Pedro Ortiz Bisso.

La obra propone una reconstrucción detallada de un proceso que fue más largo y complejo de lo que suelen indicar los titulares. No se trata solo de partidos ganados ni de copas levantadas, sino de decisiones, momentos clave y personajes que sostuvieron el camino hacia una gesta que ya ocupa un lugar propio en la historia del fútbol peruano.

La presentación del libro se realizará el jueves 15 de enero, a las 7:30 p. m., en Ibero Larcomar (Malecón de la Reserva 610, Miraflores), y estará marcada por el diálogo y la reflexión. Andrés “Balán” González conversará con el autor en una charla que buscará ir más allá del resultado y detenerse en los significados. A ellos se sumará como invitado el periodista deportivo Pedro García, cuya mirada crítica y su forma de leer el fútbol como fenómeno cultural ayudarán a ampliar la discusión y a poner en perspectiva lo conseguido.

Finalmente, será una noche para hablar de fútbol, por supuesto, pero también de lo que hay detrás: la identidad que se construye, los procesos que casi nunca se ven y esas victorias que, con el tiempo, terminan explicando una época. Un encuentro pensado para quienes entienden que el deporte no se agota en el resultado y que, cuando se cuenta bien, también puede ser memoria, relato y conversación compartida.