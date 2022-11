Año tras año, la Reniec no deja de sorprender con la gran cantidad de nombres curiosos y extraños que figuran en su padrón. Y no hay duda que uno de los nombres más peculiares de la lista es el de Osama Vinladen Jiménez López, un futbolista de 20 años, que recientemente ascendió a la máxima categoría del fútbol peruano con nada menos que Unión Comercio.

No nació un 11 de septiembre, pero sí el 7 de octubre del 2002, cuando aún el tema del atentado de las torres gemelas (11/09/2001) estaba fresco. Su padre decidió ponerle el nombre de Osama Vinladen, que tiene la misma pronunciación del fundador de la organización terrorista Al Qaeda, sin mayores explicaciones. La única diferencia es el reemplazo de la “V” por la “B’' y el segundo nombre pegado con la preposición. Nada más.

“Estaba de moda el nombre. No hay más gente que se llame así. Es extraño, pero me parece normal para mí, ya he pasado por esta situación y me parece normal. En mi camiseta ponen Osama”, explicó años atrás el mismo jugador en una entrevista con el programa ‘Què T’hi Jugues’ de la cadena Ser Catalunya, en España.

En un principio, llamarse así sí fue incómodo. Sus amigos se burlaban de él, pero en el camino aprendió a convivir con eso y a restarle importancia, pues se trata de algo común no solo para él, sino también para su familia.

“Mi hermano se llama Sadam Huseín (dictador iraquí) y mi padre quería poner George Bush (expresidente de Estados Unidos) al tercer hijo, pero fue una niña”, reveló Osama en el mencionado programa, evidenciando la singular temática familiar de los nombres relacionada con los atentados terroristas.

Osama Vinladen tiene 20 años | Foto: Facebook

Incluso, el hijo del futbolista de Unión Comercio -por recomendación del abuelo- iba a tomar el nombre que quedó vacante entre los mismos hermanos, el de George Bush, pero finalmente le llamaron Santiago.

En su momento, cambiarse de nombre fue una opción real, pero ya no existe ningún deseo de hacerlo. Osama Vinladen se siente tranquilo con ello, pues el nombre no indica nada en especial, desde su punto de vista. Llamarse así no debería representar ningún tipo de problema.

“Creo que hay un Hitler también en Perú (...) Jesús salvó al mundo y hay Jesús que hacen daño. Por que haya un Osama que mató gente... No creo que por un nombre... no creo que tenga que haber una ley. Llama mucho la atención, por lo que veo”, expresó Osama en ‘Què T’hi Jugues’.

De Sub-15 a Primera

La primera vez que Osama Vinladen fue noticia ocurrió en el 2017, cuando fue convocado en la Sub-15 de Perú para disputar el Sudamericano de la categoría en Argentina. La inclusión de su nombre en la lista causó revuelo no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Fue así que Osama tuvo un breve paso con una de las categorías inferiores de la selección peruana. Después, pasó desapercibido en temas deportivos. Desde pequeño, viene utilizando la camiseta de Unión Comercio y así sigue siendo hasta el día de hoy.

Osama Vinladen jugó en la Sub-15 de Perú | Foto: Facebook

De hecho, el cuadro moyobambino -descendido a Segunda División en el 2019- le dio la oportunidad a este joven futbolista para que se sume al primer equipo en octubre del 2020. Y, desde entonces, viene peleando por ganarse un lugar importante con este club, objetivo que ya cumplió siendo protagonista del ascenso este 2022.

“Ya me acostumbré al nombre, tengo mucha correa. Me han puesto mil chapas. Ahora mis compañeros me dicen ‘Bomba’ o ‘Bombardero’”, contó en una entrevista con este Diario.

Si bien antes solía jugar de volante ofensivo o extremo, esta temporada Osama se ha afianzado más como lateral izquierdo. Ha disputado un total de 19 partidos este año -todos como titular-, incluyendo el duelo de ida por la promoción contra Ayacucho FC, en el que su equipo goleó 3-0 para dejar la llave casi sentenciada.

En la vuelta en Ayacucho, Unión Comercio -sin la presencia de Osama- cayó 1-2 frente a su rival, pero gracias a su ventaja en el marcador global (4-2) pudo asegurar su ascenso a la Primera División del país.

Tras ello, se espera que el futbolista de 20 años se mantenga en el equipo y pueda disputar la Liga 1 en el 2023, lo cual en realidad no sería ninguna novedad. Vinladen ya sabe lo que es sumar minutos en Primera: hizo su debut en un cotejo contra la Universidad San Martín en el 2018 con 15 años, jugando los últimos minutos.

Después de aquella vez, Osama nunca más jugó en la máxima categoría del fútbol peruano y ahora tendría la gran oportunidad de hacerlo con el conjunto moyobambino. Con solo 20 años, aún tiene mucho que demostrar. Ya se verá.